Cafetaria Marco in Werkendam voorlopig toch nog open

WERKENDAM • De eigenaar van Cafetaria Marco in Werkendam heeft de sluiting van de cafetaria en de woning voorgelegd aan de voorzieningenrechter.

Burgemeester De Boer van de gemeente Werkendam heeft, zoals reeds eerder door hem aangegeven, besloten de uitspraak van de voorzieningenrechter af te wachten. Dit doet hij vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen. Cafetaria Marco kan dus voorlopig nog open blijven.

Eerder had burgemeester De Boer besloten dat Cafetaria Marco vandaag, 21 december, voor drie maanden de deuren moest sluiten. Dat besluit werd genomen naar aanleiding van de inval die in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 november plaats vond. Bij deze politie-inval zijn onder andere harddrugs aangetroffen in het gehele pand.

De rechtbank heeft nog niet bepaald wanneer het verzoek behandeld wordt. Waarschijnlijk in de eerste helft van januari 2018.