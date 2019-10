Voltena na zege gedeeld koploper

• 'The only way is up!' voor de meiden van Voltena. (Foto: Erwin Pranger)

WERKENDAM • Na de 0-3 overwinning zaterdag op Donitas is Voltena nu gedeeld koploper, samen met VCN.

Met drie overwinningen op rij in de topdivisie vertrok dames 1 van IMS/Voltena in een luxe touringbus - met dank aan hoofdsponsor IMS en het bestuur van Voltena - dit weekend naar Groningen om het op te nemen tegen Donitas.

Ondanks de aanhoudende regen onderweg was de sfeer in de bus zonnig en opgewekt. In Groningen bleek de sporthal nog drukker dan anders door een internationale danswedstijd. Inmiddels weten de meiden van Voltena dat ze als team enorm versterkt worden door drukte en druk, en ook aan dit laatste was geen gebrek.

Het Groningse publiek, meestal gezellige lolbroeken, bleek nu door een vooraf geschreven stukje tekst gebrand op het ageren op de techniek van de Werkendamse spelverdeelster. Dit speelde de meiden van Voltena opnieuw fantastisch in de kaart, want het team ging daardoor opnieuw als één front nog sterker de wedstrijd in.

Sterren van de hemel

De reddingen werden nog mooier, het gezang van de speelsters langs de kant nog luider, en de teamspirit steeg tot ongekende hoogte en de spelverdeelster speelde de sterren van de hemel.

De meiden van IMS/Voltena gingen dan ook met 3-0 winst en een gedeelde koppositie in de competitie terug de bus in.

Scherper

Tijdens de 2,5 uur durende busreis heeft dit fanatieke team het doel van dit seizoen maar even wat scherper neergezet en daarna hebben de meiden lachend de busreis voortgezet.

Op zaterdag 19 oktober komt Rabobank Orion Volleybal Doetinchem Dames 1 op bezoek in De Crosser in Werkendam. De aanvang van de wedstrijd is 19:00 uur.

De meiden van Voltena hopen op veel enthousiast publiek, want de overwinning in Groningen smaakt de speelsters naar meer.