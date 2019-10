Roald Leemans sluit in Twente seizoen af

HANK • Roald Leemans wil dit weekend het seizoen tijdens de Twente Rally probleemloos afsluiten.

Komend weekend wordt het Nederlandse rallyseizoen zoals gebruikelijk afgesloten met de Twente Rally. Rondom Hengelo heeft de organisatie 19 klassementsproeven op de agenda staan. Aan de start staan, verdeeld over diverse klassen, ook de equipe van Rally Team Leemans.

De fraai klinkende Citroën DS3 R5 zal dan weer bemand worden door rijder Roald Leemans uit Hank en zijn vaste navigator Christiaan Paul van Waardenburg. De versnellingsbak van de DS3 R5 was eigenlijk een te korte bak, waardoor het team topsnelheid te kort kwam.

Na de Hellendoornrally moest die versnellingsbak gerepareerd worden en van de gelegenheid is gebruik gemaakt om van de vierde en vijfde versnelling een 'langere' versnelling te maken. Daardoor zou het team meer topsnelheid moeten krijgen om daarmee beter de aansluiting bij de top te kunnen vinden. Met de auto, waarvan inmiddels een goede afstelling is gevonden en een verse en vooral een wat 'langere' bak, werd hoopvol gestart in de Achterhoek Berkelland Rally.

Helaas begaf de bak het opnieuw maar gelukkig konden Leemans en zijn gelegenheidsnavigator Jorie Christiaens de wedstrijd wel uitrijden. De vierde en vijfde versnelling konden echter niet meer gebruikt worden. De versnellingsbak is direct na Achterhoek Berkelland Rally voor een grondige inspectie weggestuurd om achter de oorzaak van de aanhoudende problemen te komen.

Structureels

"Er moet iets structureels fout zitten in die bak," aldus Leemans. "Het kan niet zo zijn dat na een volledige revisie de problemen zich direct opnieuw weer voordoen."

Dit jaar is door het team, mede door de technische tegenslag, bestempeld als een leerjaar. Dat jaar loopt, met nog één wedstrijd te gaan, ten einde. Alle kinderziektes en verborgen gebreken moeten dan uit de auto zijn gehaald om volgend seizoen zonder problemen verder naar voren te kunnen komen. In de Twente Rally hoopt het team dan ook gevrijwaard te blijven van pech en een succesvolle wedstrijd te kunnen rijden.

"We konden in de grote wedstrijden laten zien dat we goed mee kunnen komen en hopen dat in de Twente Rally opnieuw te kunnen laten zien," blikt Leemans vooruit. "We hopen nu alles gevonden te hebben. We hebben dit jaar een goede setup van de auto gevonden en met de langere versnellingen krijgen we ook wat extra snelheid. En we hopen vooral dat we heel blijven. Een plek bij de eerste vijf zou fantastisch zijn."