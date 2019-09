Bekerstunt van Achilles Veen na zenuwslopende strafschoppenserie; nu thuis tegen Roda JC

VEEN • Hoofdklasser Achilles Veen kwam dinsdagavond tot een bekerstunt tegen tweededivisionist HHC Hardenberg, de opponent die afgelopen zaterdag nog te sterk was voor Kozakken Boys.

In het bekerduel liet de thuisploeg het eerste initiatief over aan de bezoekers uit Hardenberg. Vervolgens begon Veen zich te roeren en creëerde een leuk Cupsfeertje. Na een steekpass strandde Sen Aerts nog op keeper Sander Danes. Even later kon Aerts op herhaling na een steekbal van Theo Martens. Nu gaf hij de Hardenbergse sluitpost het nakijken en noteerde de 1-0.

Dus gingen ze er in Veen eens goed voor zitten. Een Veense inkopper werkte de keeper van HHC Hardenberg nog net over de lat en een kopbal van Maarten Boddaert werd van de lijn gehaald. Boddaert had ook pech met wel een treffer. Buitenspel, gaf de grensrechter aan.



Achilles Veen wint van @HHCHardenberg en speelt in de volgende ronde thuis tegen @rodajckerkrade pic.twitter.com/BMZEM9rrbb — Achilles Veen (@AchillesVeen) September 24, 2019



Verlenging

Na de rust kwam HHC Hardenberg langszij met de 1-1 van Serginho Fatima.

Het bleef spannend. Zeven minuten voor tijd vergat invaller Joel Amakodo de trekker over te halen voor HHC Hardenberg. Dus werd het een verlenging. Daarin werd niet meer gescoord en moesten strafschoppen de beslissing brengen.

De 25-ste strafschop (!) werd gestopt door Veen-keeper Jamil Kools. Vervolgens hield Roel de Kruijk het hoofd koel om Achilles Veen naar de volgende ronde van de KNVB-beker te schieten. De beloning is op dinsdag 29 oktober een beker(thuis)wedstrijd tegen Roda JC.