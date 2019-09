Virtus verliest nipt van landskampioen

WERKENDAM • Virtus kon zich een makkelijkere competitiestart kunnen wensen. De eerste wedstrijd in de Promotiedivisie was zaterdag gelijk tegen het beste team van de afgelopen jaren: Locomotief uit Rijswijk.

Afgelopen jaar werd Virtus in een oefenwedstrijd in eigen huis nog van de vloer geveegd door Locomotief. Virtus was dus gewaarschuwd. De Werkendammers, die de geblesseerde spelers Niels Plieger, Daan van de Pol en Stijn Visser misten, verloren het duel uiteindelijk met 89-79 (periodestanden: 21-21, 19-12, 27-27, 22-19).

Martijn Both bleek de topschutter aan Werkendamse kant met 24 punten; Patrick Both scoorde 18 punten.

Zeemacht

Komende zaterdag 21 september speelt Virtus om 19:30 uur thuis tegen een oude bekende. Zeemacht uit Den Helder komt dan naar Werkendam. Twee jaar geleden had Virtus geen kans in de Best of Four-serie voor een plek in de Promotiedivisie.

Zeemacht eindigde in het afgelopen jaar verdienstelijk op de vijfde plaats.