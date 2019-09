Pointer neemt 'zorgcowboys' uit Altena onder de loep

NIEUWENDIJK/WERKENDAM • Pointer, het platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV, besteedt woensdag in een tv-uitzending aandacht aan zorginstelling Altenastaete, met locaties in Nieuwendijk en Werkendam.

Het is één van de zorginstellingen die het platform onder de loep heeft genomen voor het onderzoek 'Zorgcowboys'.

Ongebruikelijk hoge winsten

"Wij hebben onderzoek gedaan naar winsten bij zorginstellingen en uit onze analyse van de jaarcijfers van 2017 en 2018 is gebleken dat Altenastaete hele hoge winsten heeft gehaald in die jaren. Winsten die ongebruikelijk hoog zijn in de zorg en waar vraagtekens bij te stellen zijn", laat René Sommer namens Pointer weten.

"Wij werden, buiten de analyse om, ook op het spoor gezet van Altenastaete, na tips die wij kregen van oud-medewerkers en kinderen van ouderen die bij Altenastaete zorg kregen. Deze tipgevers wezen op de gebrekkige zorg die het bedrijf zou leveren."

De uitzending woensdag gaat over hoe het kan dat zorginstellingen extreme winsten boeken. Pointer begint om 21:10 uur op NPO2.