Oud papier levert verenigingen in Altena straks minder op

ALTENA • De meeste verenigingen die in Altena oud papier ophalen krijgen daarvoor vanaf volgend jaar een lagere prijs.

Het college trekt de tarieven voor het ophalen van oud papier voor de hele gemeente gelijk en dat betekent dat verenigingen straks nog 30 euro per ton krijgen, hetzelfde bedrag als een commerciële partij.

"We hebben de tarieven tegen het licht gehouden en de kosten voor het verwerken van afval gaan voor de gemeente gigantisch omhoog", zegt een gemeentewoordvoerder, die er ook op wijst dat er simpelweg minder papier in omloop is.

Verkapte subsidie

"We kunnen het daarom niet maken om de verenigingen een hogere prijs dan marktconform te betalen voor het oud papier. In ieder geval niet uit het potje afvalstoffenheffing. Dat is een verkapte vorm van subsidie."

Verenigingen in Aalburg, Werkendam en Woudrichem kunnen volgens de woordvoerder nu nog rekenen op een tarief tussen de 30 en 45,50 euro per ton.

De in totaal 27 verenigingen die in Altena het oud papier ophalen zijn woensdag ingelicht over de plannen van het college. Voor muziekverenigingen Excelsior uit Genderen betekent het een inkomstenderving van zo'n 25 procent.

Het afgelopen jaar hield penningmeester Marcel Colet al rekening met tarief van 4 cent per kilo, terwijl dat eerder nog tussen de 6 en 8 cent lag, gemiddeld genomen goed voor 6000 euro in de kas van Excelsior. "In die zin gaan we er zelfs de helft op achteruit", aldus Colet.

En het leven wordt er voor de muzikanten niet goedkoper op. De huur van hun onderkomen - 't Dorpshuis - is hoger geworden, net als het salaris voor de dirigenten. Ook de aanschaf en het onderhoud van de instrumenten kost meer geld dan voorheen.

Verhoging contributie

Om de begroting sluitend te krijgen voerde Excelsior het afgelopen jaar al een verhoging van het lesgeld en de contributie door. Daarnaast kan de penningmeester in noodgevallen een beroep doen op een spaarpotje, maar die oplossingen zijn niet onuitputtelijk, beseft Colet.

Excelsior tekent dan ook bezwaar aan tegen de plannen van het college. "Volgens mij gaan alle verenigingen die woensdag aanwezig waren dat doen", zegt Colet.

Het verweer moet uiterlijk 1 oktober bij de gemeente binnen zijn. Op maandag 14 oktober staat bij De Almkreek vervolgens een informatieavond over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente gepland. Een dag later wordt naar verwachting het voorstel rondom het ophalen van oud papier behandeld in de gemeenteraad.

Aanvullende subsidie

"We begrijpen dat deze opbrengsten belangrijk zijn voor verenigingen. Het college wil hen dan ook graag helpen. We kijken samen met de raad wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld om aanvullende subsidie te verstrekken", aldus de woordvoerder van de gemeente.

Colet hoopt dat de politiek daarbij wijze woorden van de laatste burgemeester van Aalburg in haar achterhoofd houdt.

Fons Naterop

"Fons Naterop heeft eens gezegd dat je de muziekcultuur nooit mag wegdenken uit een gemeenschap. Het zou jammer zijn als onze muziekvereniging in elkaar stort door geldgebrek. We willen niet ons handje ophouden bij de gemeente, maar onze eigen boontjes doppen."

Tom Oostra