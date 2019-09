Brandweer rukt uit voor brandend slootafval in Uitwijk

UITWIJK • Aan de Poortweg in Uitwijk is donderdag rond 0:30 uur een hoopje met slootafval in brand gevlogen.

De opgeroepen brandweer uit Almkerk kwam spoedig ter plaatse en wist te voorkomen dat de hele berg in brand zou vliegen.

Met hooivorken is het smeulende afval uit elkaar getrokken om goed te kunnen blussen.

Het is onbekend hoe het slootafval in brand heeft kunnen vliegen.