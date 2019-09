Ministers uit Sierra Leone op bezoek in Almkerk

ALMKERK • Ministers uit Sierra Leone hebben vrijdag een bezoek gebracht aan de Clootwijckhoeve in Almkerk.

Onder hen de twee ministers Joseph Ndanema en Mohamed Bangura, die werden ontvangen door burgemeester Marcel Fränzel.

Het bezoek aan de Clootwijck-community vond plaats in samenwerking met het Nationaal Agro & Food technologie centrum (NAFTA), Ruraal Innovatie Netwerk en Agricultural Intelligence Centrum en stond in het teken van internationale samenwerking en handelsbetrekkingen op het gebied van voedsel.

Na ontvangst op de Clootwijckhoeve werd per bus een bezoek gebracht aan de kaasboerderij de Lange Hoeve in Genderen, de biologische bakkerij van Gerard Hardeman in Wijk en Aalburg, aan fruitkweker Peter Oostveen in Nieuwendijk en aan de kippenfarm Culinei in Uppel.