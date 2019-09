Lunchroom Je Kans opent volgende week in Veen

VEEN • Woensdag 25 september om 10:00 uur is het feest in Veen: Lunchroom Je Kans, gevestigd bij de Jumbo Supermarkt, opent dan officieel de deuren.

Een week voor de officiële opening wordt er al proef gebakken in de keuken van de lunchroom. Uit de oven komt een heerlijke multikoek, gemaakt van meel uit de Veense Molen.

Er zit een filosofie achter het ontstaan van lunchroom Je Kans. De klanten zullen worden bediend door medewerkers met een beperking. Initiatiefneemster Colinda den Dekker had een droom. "Ik werk straks met medewerkers die anders zijn, maar wel heel naturel, altijd zichzelf. De maatschappij benadrukt bij deze mensen te gemakkelijk wat zij niet kunnen. Ik sta daar heel anders in en weet waar mijn mensen juist heel sterk in zijn. Wij geven ze een kans en zo is de naam van deze lunchroom geboren. Mensen de kans geven te laten zien waar zij goed in zijn."

Colinda den Dekker, die de lunchroom samen met Elly Aarden gaat runnen, is blij met de medewerking van Johan Duijzer, eigenaar van de Jumbo-vestiging aan de Groeneweg in Veen.

Geen cafetaria

Hij heeft zijn doel om opnieuw een cafetaria aan de westzijde van het pand te starten laten varen en is meegegaan in de wens van Den Dekker. Achter Lunchroom Je Kans staat de gelijknamige stichting.

In de lunchroom zijn straks binnen het team, naast de mogelijk negen mensen met een beperking, nog twintig medewerkers actief waaronder veel vrijwilligers.

Poké Bowl

De menukaart blijft nog even een verrassing, maar duidelijk is dat veel met streekproducten zal worden gewerkt. Onverwachte gerechten als Veense Hussel en Poké Bowl kunnen op de kaart komen. Daarnaast de gebruikelijk gerechten die in een lunchroom verwacht mogen worden.

Lunchroom Je Kans aan de Groeneweg in Veen is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 09:30 uur tot 17:00 uur.

http://jekans.nl