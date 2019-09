Test afsluiting fietsbrug: Dijkgraaf Den Dekkerweg nachtje dicht

WERKENDAM • In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 september is de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam afgesloten. Waterschap Rivierenland oefent dan de sluiting van de coupure op de plek van de fietsbrug.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Net als doorgangen voor verkeer (coupures). De Schenkeldijk dient van oudsher ter bescherming van Werkendam tegen hoogwater in de Biesbosch en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Sluiting coupures

Het waterschap oefent regelmatig de samenwerking met gemeente en aannemer, of de opbouw goed verloopt en of alle materialen in goede staat zijn. Bij de oefening op 24 september is de Dijkgraaf Den Dekkerweg afgesloten tussen 22:00 uur en 3:00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Schans. Er zijn verkeersregelaars aanwezig.

De dijkgraaf

De weg is genoemd naar dijkgraaf Arie den Dekker (1916-1976), die een lange bestuurlijke loopbaan had in de huidige gemeente Altena. Hij maakte tal van fusies mee, van kleinere polders tot hoogheemraadschappen. Hij overleed onverwacht, kort voor de aanleg van de weg met zijn naam en kort voor de totstandkoming van waterschap Alm en Biesbosch. Dat werd in 2005 deel van Waterschap Rivierenland.