Gemeenten vragen Vermilion huizeninspectie uit te stellen

ALTENA • Gaswinnaar Vermilion Energy moet voorafgaand aan de uitbreiding van de gaswinning in Waalwijk en Loon op Zand een bouwkundige opname doen bij een aantal gebouwen rondom de gasvelden, ook in Altena. Het college van B&W vindt dat voorbarig, omdat er nog een beroepsprocedure bij de Raad van State loopt.

In het najaar van 2018 heeft de minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een definitief instemmingsbesluit gegeven op de plannen tot uitbreiding van de gaswinning in de velden Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid.

Raad van State

Diverse gemeenten, waaronder de voormalige gemeente Aalburg, het waterschap en de provincie hebben gezamenlijk tegen dit besluit beroep ingesteld bij de Raad van State.

Een uitspraak wordt nog dit jaar verwacht, maar Vermilion Energy Netherlands B.V. wil eind augustus al starten met bewoners van o.a. Drongelen, Meeuwen, Babyloniënbroek, Eethen, Genderen en Wijk en Aalburg te informeren over het onderzoek naar de bouwkundige staat van hun huis.

Medio september zouden de bouwkundige opnames moeten starten.

Bijzonder onwenselijk

"Aangezien het op dit moment nog niet duidelijk is wanneer er een uitspraak op dit beroep volgt, zijn bouwkundige opnames wat ons betreft uiterst voorbarig en in deze fase ook bijzonder onwenselijk. De bouwkundige opnames wekken naar onze stellige mening namelijk ten onrechte de suggestie dat het besluit van de minister al definitief en onomkeerbaar is", schrijven de gemeenten Altena, Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en Tilburg in een brief Vermilion.

"Start u uw communicatieve activiteiten over de bouwkundige opnames voortijdig, dan zal dat naar ons idee de onrust onder en wantrouwen van onze inwoners, ondernemers en raadsleden over de gaswinningsplannen vergroten. Dit is voor u, noch voor onze gemeenten, waterschappen en andere maatschappelijke organisaties een wenselijke uitkomst", staat verder te lezen.

Logisch

"Dat Vermilion Energy Netherlands B.V. zeer recentelijk meerdere malen in de landelijke media (o.a. RTL Z en NOS) onderwerp van gesprek is geweest, zal evenmin bijdragen aan vertrouwen en bijhorend draagvlak. Wij vinden het daarom niet alleen logisch, maar ook zeer wenselijk om de uitspraak in de beroepsprocedure af te wachten."

Afhankelijk van de reactie van Vermilion zal de gemeente Altena de inwoners van de genoemde dorpen vooraf informeren. Ook wordt contact gezocht met de dorpsraden om hen op de hoogte te stellen.

"Daarbij zullen we tevens duidelijk maken dat de gemeente tegen de gaswinning is, maar toch medewerking moet verlenen", aldus het college.

