Zomerexcursies in de Noordwaard

WERKENDAM • Het is volop zomer in de Noordwaard. Een uniek natuurgebied waar de koniks, schotse hooglanders en de waterbuffels zich helemaal thuis voelen. De dieren kennen het gebied nu feilloos en weten precies waar ze kunnen vinden wat ze nodig hebben. Inmiddels is de kudde waterbuffels zelfs meer dan verdubbeld ten opzichte van de startkudde.

Benieuwd naar de verhalen achter de kuddes? Ga dan mee op één van de zomerexcursies op vrijdag 26 juli, woensdag 31 juli, zaterdag 3 augustus of op woensdag 7 augustus.

Ruimte voor de rivier

Medio 2016 is een start gemaakt met het natuurlijke beheer van de Noordwaard. Hoofddoelstelling van het gebied is rivierveiligheid in het kader van Ruimte voor de Rivier, een programma van Rijkswaterstaat. Om doorstroming van rivierwater te garanderen dient de vegetatie kort te blijven.

Natuurlijke begrazing draagt bij aan een rijke variatie aan bloemen en kruiden wat tal van mogelijkheden biedt voor vele vogelsoorten.

Grote grazers

De Noordwaard wordt begraasd door een bijzondere groep grote grazers. Schotse hooglanders, koniks en waterbuffels hebben elk hun specifieke gedrag en invloed op het landschap.

De kuddes leven alweer drie jaar in de Noordwaard en de dieren voelen zich helemaal thuis in dit prachtige natuurgebied. Zo weten de dieren inmiddels goed wat te doen met het hoogwater, waar ze uit de wind kunnen staan en waar wat mooie, rustige plekken zijn om hun kalveren te krijgen.

Aanmelden

De excursies zijn gratis, starten vanaf het kruispunt Braspenning/ Galeiweg en duren ongeveer anderhalf uur.

De excursies vinden plaats op vrijdag 26 juli (16:00 uur), woensdag 31 juli (14.00 uur), zaterdag 3 augustus (12.00 uur) en op woensdag 7 augustus (14.00 uur).

Aanmelden kan door te mailen naar manon.willemstein@freenature.nl. Vermeld hierbij de datum, naam en aantal personen. De Noordwaard kan erg nat en modderig zijn, dus stevige schoenen of laarzen zijn aanbevolen. Het aantal deelnemers per excursie is beperkt, dus wees er op tijd bij!