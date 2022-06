Sietse Duister uit Hank strijdt met waterstofboot van 4 tot 9 juli in Monaco om de wereldtitel

HANK • Sietse Duister uit Hank zal met het TU Delft Hydro Motion Team van 4 tot 9 juli met een waterstofboot deelnemen aan de Monaco Energy Boat Challenge in Monaco. De waterstofboot is ontworpen en gebouwd door het TU Delft Hydro Motion Team. Sietse gaat, samen met 24 andere teamleden, begin juli de strijd op de open zee aan, om te laten zien dat schone scheepvaart nu al mogelijk is met waterstof.

Van 4 tot 9 juli racen de studenten in het wereldkampioenschap van Monaco tegen andere duurzaam aangedreven boten. Zo ook tegen veel elektrische boten. Het team staat er zelfverzekerd in. “Het grote voordeel van waterstof ten opzichte van batterijen, is dat wij veel meer energie kunnen meenemen in een compactere ruimte,” aldus Sietse, “om als elektrische boot dezelfde afstand te kunnen varen als onze waterstofboot, moet deze boot veel meer ruimte hebben om accu’s mee te nemen die dezelfde hoeveelheid energie dragen.” Tijdens de competitie wordt de boot op de proef gesteld op zijn snelheid, manoeuvreerbaarheid en uithoudingsvermogen. Sietse: “We willen de scheepvaart laten zien dat het nu al mogelijk is om te varen op waterstof. De technieken bestaan.”



Efficiëntie

De waterstofboot gebruikt een speciale techniek om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de brandstof. De vorm van de romp is zo ontworpen, dat de boot tijdens het varen door het water een stukje uit het water wordt geduwd. Zo ervaart de boot minder weerstand en kan deze zuiniger en sneller varen. Maar om nog sneller en nog zuiniger te varen, kan de waterstofboot nog verder uit het water stijgen. Dit doet de boot door middel van draagvleugels. Sietse legt uit hoe het werkt. “Draagvleugels kan je vergelijken met vleugels van een vliegtuig, maar dan onder water. Wanneer we hard genoeg varen, ontstaat er lift en wordt de gehele romp een stukje uit het water getild. Doordat er hierdoor minder oppervlakte van de boot in contact is met het water, zorgt dit voor een grote afname van de weerstand.” Net zoals het makkelijker is om door het water te bewegen als je tot je enkels in het water staat en niet tot je middel, is het ook voor de boot makkelijker om voort te bewegen als deze hoger op het water ligt. Door deze technieken toe te passen, maakt het team een grotere kans om de wereldtitel deze zomer binnen te slepen.



Het Hydro Motion Team

Het TU Delft Hydro Motion Team bestaat uit 25 studenten van elf verschillende studies aan de TU Delft. In één jaar tijd doorlopen de studenten van het team het gehele proces van ontwerpen, produceren, testen en tenslotte racen van een waterstofboot. Sinds de oprichting in 2005 probeert het team de maritieme sector te inspireren om schoner te varen. Dit jaar verkent het team de mogelijkheden van waterstof. Waterstof kan worden opgewekt, opgeslagen en worden gebruikt zonder dat hier afvalstoffen bij vrijkomen. Bij het gebruikt komt enkel water vrij. “Als wij laten zien dat het mogelijk is om binnen een jaar een boot op waterstof te bouwen, kan de maritieme industrie het ook”, zegt Sietse vol trots.