Opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Rijswijk opent op 27 juni

RIJSWIJK • Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, februari 2022, zoeken veel vluchtelingen een veilig heenkomen. Ook in Nederland arriveren nog dagelijks Oekraïners. Er is dringend opvang nodig voor deze mensen. Gemeente Altena moet en wil daar een bijdrage aan leveren. Daarom wordt ook de tweede opvanglocatie in de gemeente geopend.

Op dit moment vangt gemeente Altena Oekraïense vluchtelingen op in de gemeentelijke opvanglocatie in Werkendam. Omdat deze locatie inmiddels voor ruim 80 procent bezet is, start men met de opvang van vluchtelingen in Rijswijk. Deze opvanglocatie aan de Dorpsstraat opent 27 juni aanstaande.

Plaats voor veertig vluchtelingen

De opvanglocatie in Rijswijk werd vorige maand bouwtechnisch opgeleverd, met dank aan de grote betrokkenheid en inzet van een groot aantal vrijwilligers. De opvanglocatie werd nog niet direct in gebruik genomen, omdat de locatie in Werkendam op dat moment nog niet voor 80 procent bezet was. Omdat dit nu wel het geval is, opent de locatie in Rijswijk op 27 juni aanstaande.

De opvanglocatie bevindt zich in de voormalige slaapwinkel Swart aan de Dorpsstraat. Het is op dit moment nog moeilijk in te schatten wanneer en hoeveel Oekraïense vluchtelingen opgevangen gaan worden in Rijswijk. Er is in ieder geval plaats voor veertig vluchtelingen. De omwonenden van de opvanglocatie zijn middels een brief geïnformeerd over de aankomende opening.