Het thema van Jeugdmuziekdag 2022 was bijzonder toepasselijk

ALMKERK • Na twee afgelaste edities werd er op zaterdag 18 juni eindelijk weer een Jeugdmuziekdag georganiseerd voor de jonge muzikanten uit de regio. Deze eerste zomereditie deed meteen haar naam eer aan door plaats te vinden op de warmste dag van het jaar.

Het thema ‘Water’ was dan ook bijzonder toepasselijk. Het was erg warm in het Verlaat in Almkerk, maar dat weerhield de jonge muzikanten er niet van om het hoofd koel te houden en ijverig te repeteren. Uiteindelijk werd de dag onder de leiding van de gedreven dirigenten Ron van Vuuren, Henk van Loon en Carlo van der Meijden afgesloten met een groot concert, waar er voor zowel de muzikanten als het publiek genoeg te genieten viel.