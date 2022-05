‘Gemeente Altena heeft wél contact gehad met firma Tankens over opvang vluchtelingen’

ANDEL • Gemeente Altena heeft, in tegelstelling tot hetgeen de VVD beweerde, wél contact met de firma Tankens gehad over het aanbod voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat zegt het college in een reactie op schriftelijke vragen van de partij. De VVD-fractie vernam eerder van een contactpersoon binnen Tankens dat de gemeente een concreet voorstel van het bedrijf negeerde.

‘Er is wel contact geweest met één van de directeuren van de firma Tankens. Met die directeur is gesproken over hun plan voor het opvangen van vluchtelingen. De gemeente heeft dit daarna niet schriftelijk bevestigd aan de firma Tankens’, schrijft het college.

Na de schriftelijke vragen van de VVD heeft de gemeente opnieuw contact met het bedrijf gelegd, ‘om nogmaals met elkaar te spreken over het aanbod van de firma Tankens en het standpunt van de gemeente hieromtrent.’ Uit het gesprek met Tankens is duidelijk geworden dat de gemeente een ander contactpersoon binnen de firma Tankens heeft, dan met wie de VVD-fractie gesproken heeft. Het college maakt in de reactie op de schriftelijke vragen overigens niet bekend wat het exacte standpunt van de gemeente is, omtrent het voorstel van Tankens.

Het college meldt wel dat er geen andere aanbieders van potentiële opvanglocaties zijn, die nog op een antwoord wachten. ‘Alle vragen die gesteld worden via het mailadres oekraïne@gemeentealtena.nl worden binnen enkele werkdagen beantwoord en dagelijks is er een belteam actief dat alle telefoontjes omtrent de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne direct beantwoordt.’