Gemeente Altena koopt 8 hectare grond voor nieuwe woonwijk in Woudrichem

WOUDRICHEM • De gemeente Altena heeft ten zuiden van Woudrichem 8,2 hectare grond gekocht voor een nieuwe woonwijk. Daarnaast is op omliggende gronden de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd, dat betekent dat de gemeente het recht van eerste koop heeft. In het totale gebied van ruim elf hectare wil de gemeente woningen bouwen.

Wethouder Hans Tanis is verheugd: “Het is onze eerste grote strategische aankoop als gemeente Altena. Deze aankoop stelt ons in staat om zelf regie te voeren op de verdere uitvoering van het woningbouwplan. En zo een grote bijdrage te leveren aan de benodigde woningbouwbehoefte in Woudrichem.”

Woudrichem Zuid

Woudrichem heeft bijna geen inbreidingsmogelijkheden meer in de kern, waardoor er gezocht is naar woningbouwlocaties aan de rand. Hierbij is uitgekomen aan de zuidkant van Woudrichem. De aankoop van grond is een eerste grote stap. De komende tijd worden plannen verder uitgewerkt. De totale ontwikkeltijd van een dergelijke woonwijk is enkele jaren.

De gemeente wil inzetten op een gevarieerd aanbod van woningtypen met variatie van koop en huur en verschillende prijsklassen. Hierbij wordt rekening gehouden met de woningbouwbehoefte, het huidige aanbod rond Woudrichem en de vastgestelde woonvisie.

Samenwerken bij ontwikkeling van plan

Een dergelijke ontwikkeling van een woonwijk staat niet op zich en heeft impact op bijvoorbeeld voorzieningen en mobiliteit in de omgeving. Hans Tanis: “We willen bij de ontwikkeling van het plan samen met inwoners, instellingen en bedrijven kijken naar een goede integratie van het nieuwe plan in de omgeving en de kern Woudrichem. De eerste stap is gezet met de aankoop van grond. Samen gaan we voor een mooie woningbouwontwikkeling en uitbreiding van Woudrichem.”