Nicolette van Andel won met HartenBrigade Schaal van Altena: ‘Wilden hier geen duimen draaien’

GIESSEN • Nicolette van Andel kwam speciaal voor de Voorjaarsreceptie terug van vakantie en dat was maar goed ook. Ze stond aan de wieg van de HartenBrigade en daarmee was ze, samen met Oerlemans Plastics en vrijwilligers van het Gereformeerde Kerkgenootschap Vrijgemaakt uit Waardhuizen, genomineerd voor de Schaal van Altena. Tijdens de receptie maakte burgemeester Egbert Lichtenberg uiteindelijk bekend dat de HartenBrigade de mooie waarderingsprijs in ontvangst mocht nemen.

Nicolette kijkt met een positief gevoel terug op de uitreiking. “Het is echt een eer als je werk zo goed ontvangen wordt”, vertelt ze. “Tijdens de coronapandemie bleef de HartenBrigade niet alleen doorgaan met haar goede werk, maar zette zij er nog een tandje bij om inwoners die het moeilijk hadden te ondersteunen. De HartenBrigade is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen. Zo was en is er twee keer per week een lunchmaaltijd en elke donderdagmiddag is er een creatieve activiteit’, sprak burgemeester Lichtenberg lovende woorden over het initiatief, dat een onderdeel is van Trema Welzijn.

Zo’n zes weken geleden hoorde Nicolette dat ze met de HartenBrigade genomineerd was voor de waarderingsprijs. “Alleen dat heb ik al als een eer ervaren. Tegelijk dacht ik: oh, dan ben ik op vakantie. Maar het was het zes uur heen en weer rijden vanuit en naar Drenthe meer dan waard. Toen ik de prijs in ontvangst nam, realiseerde ik me dat we enorm gewaardeerd en gesteund worden”, zegt Nicolette dankbaar. “Op heel veel verschillende gebieden.” Van huis uit leerde ze dat ‘wie goed doet, goed ontmoet’. “En zo werkt het echt. Wat je weggeeft, in welke zin dan ook, krijg je ook weer terug.”

Het omzien naar anderen werd, zoals burgemeester Lichtenberg zei, ook tijdens de coronatijd doorgezet door de HartenBrigade. “Tijdens de coronatijd konden we geen gasten ontvangen”, herinnert Nicolette zich de start van een bijzondere actie. “We wilden hier geen duimen draaien, dus besloten we soep naar de mensen toe te brengen.” In eerste instantie werd de soep vooral naar de gasten van de HartenBrigade gebracht, maar al snel mochten mensen anderen opgeven die wel een hart onder de riem konden gebruiken.

“Wat toen gebeurde, was echt bizar”, stelt Nicolette. “We kregen heel veel aanmeldingen van mensen, die anderen wilden bemoedigen. Maar ook van mensen die iets wilden doen voor anderen. Binnen een dag tijd hadden we dertig nieuwe vrijwilligers, wat er uiteindelijk vijftig werden. Mensen wilden graag iets doen, maar wisten niet goed wat. En dit was iets heel concreets”, verklaart ze de animo die mensen hadden. “We hebben met elkaar heel veel soep gekookt, er stonden soms twaalf pannen op het gas. Dat deden we in het begin vier keer en later drie keer per week. We maakten ongeveer tweehonderd liter soep per week en hebben in totaal zo’n 5500 liter soep verspreid.”

Vrijwilligers

Nu de laatste lockdown al enige tijd achter de rug is en de meeste mensen weer volop aan het werk zijn, is het aantal vrijwilligers ook weer tot een ‘normaal’ niveau gedaald. Toch zijn er op jaarbasis nog zeker zo’n vijftig á zestig vrijwilligers die zich inzetten voor de HartenBrigade. Ook doet men er graag een maatschappelijk stage, zo blijkt uit het feit dat er jaarlijks zo’n veertig jongeren komen helpen. Naast Nicolette van Andel, zit er nog een gewaardeerde kracht achter de HartenBrigade: Anne van Breugel. Zij is beheerder van De Jager in Giessen, wat de thuisbasis van de HartenBrigade is. “Met haar kan ik lezen en schrijven”, is Nicolette lovend. Ook over de goede samenwerking met de vrijwilligers van RTV Altena, ambtenaren en maatschappelijke organisaties van gemeente Altena is ze erg te spreken.

De gewonnen award, die Nicolette in haar speech na de uitreiking opdroeg aan alle vrijwilligers, krijgt binnenkort een mooi plekje aan de muur in De Jager. Het kunstwerk, ontworpen door Sybille van Gammeren, staat symbool voor de 21 kernen van de gemeente Altena die continu in verbinding staan met elkaar. De HartenBrigade draagt met haar werk sterk bij aan deze verbinding.