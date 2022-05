Scheidend bestuurslid Jan Faro benoemd als erelid van HSV De Biesbosch

WERKENDAM • Afgelopen vrijdag heeft Hengelsportvereniging De Biesbosch uit Werkendam het scheidende bestuurslid Jan Faro benoemd als erelid. De heer Faro heeft ruim dertig jaar binnen de vereniging een bestuursfunctie vervuld.

In die hoedanigheid heeft hij ook weer vele vergaderingen met allerlei besturen en instanties bijgewoond en zijn gewaardeerde inbreng gehad. Daarnaast is hij gedurende die periode ook actief geweest als controleur langs de waterkant, om te zien of de vissers wel over de juiste papieren beschikken en zich aan de regels houden. Zijn buitengewone inzet gedurende die ruim dertig jaar is een terechte aanleiding geweest om Jan Faro te benoemen tot erelid van de vereniging.

Daartoe is een oorkonde uitgereikt met een bijpassend beeldje. Uiteraard mocht zijn echtgenote Adri, die hem zo vaak moest missen, niet ontbreken bij de huldiging en ontving ze een fraai boeket. Jan blijft zo lang de gezondheid het toestaat nog wel actief als controleur, wat het bestuur zeer op prijs stelt.