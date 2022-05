Kernen van Altena nemen het tegen elkaar op tijdens eerste Altena Regatta

ALTENA • Dit jaar wordt de eerste Altena Regatta georganiseerd. Deze race zal op zaterdag 3 september met zelfgebouwde St. Ayles skiffs - vierpersoons roeiboten - worden geroeid op de afgedamde Maas ter hoogte van Het Dijkje in Rijswijk. De organisatie is in handen van Stichting Altena Regatta en kern Woudrichem.

Stichting Altena Regatta is met sterke ondersteuning van Rotary Club Altena opgericht. De organisatoren gaan de komen weken alle kernen van Altena actief benaderen om mee te doen aan de race. De bedoeling is dat de kernen in onderlinge verbondenheid een eigen roeisloep bouwen en op het water tegen elkaar strijden. Er komen verschillende klassen waaronder een jongeren klasse tot 20 jaar. Voor de toekomstige wedstrijdroeiers gaat men roeiclinics houden, begeleiding geven in het roeien en helpen bij het voorbereiden van het team.

De St. Ayles, waarmee geroeid wordt, komt uit Schotland en is in basis ontworpen om gemeenschappen te verbinden. Door verschillende dorpen langs de kust boten te laten bouwen en onderling wedstrijden te roeien groeit het onderling contact en de uitwisseling met andere dorpen. Ditzelfde idee is ingebracht door verschillende leden van Watersportvereniging Woudrichem als icoon project voor gemeente Altena. De gemeente en de Rabobank hebben dit initiatief omarmd en sponseren het basis houtpakket. Andere kosten zoals het lijmen, schilderen en accessoires zijn voor rekening van het bouwteam. Dit moet de verbinding met de eigen kernboot nog sterker maken.

Binnen Altena hebben al meerdere kernen St. Ayles skiffs gebouwd. De organisatie nodigt kernen die dit nog niet gedaan hebben uit, om ook aan het bouwavontuur te starten. Ook voor het bouwen is begeleiding beschikbaar, de bouwers van eerdere skiffs willen graag ervaring delen. Meer informatie is te vinden op www.altenaregatta.nl.