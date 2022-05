Paardensportvereniging Land van Heusden en Altena viert dit jaar haar ivoren jubileum

WIJK EN AALBURG • In Wijk en Aalburg is naar verluidt één van de oudste paardensportverenigingen van Nederland gevestigd. In 1922 werd Paardensportvereniging Land van Heusden en Altena opgericht als Landelijke Rijvereniging. Dit jaar heeft men iets te vieren, namelijk het 100-jarig jubileum. Een bijzondere en respectabele leeftijd voor een vereniging.

Hoewel het duidelijk is dat de vereniging werd opgericht in 1922, is een exacte datum niet bekend. De initiatiefnemer van de rijvereniging was de toenmalige griffier van het Kantongerecht Heusden. Men kon destijds als 14-jarige lid worden, mits men de beschikking had over een paard dat werkzaam was op een landbouwbedrijf. “In die tijd waren daarom met name boerenzoons heel actief”, vertelt Antoinette van Rijswijk, sinds 2016 secretaris van de vereniging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de vereniging het moeilijk. “In de oorlog namen de Duitsers veel paarden in beslag. Vanuit deze omgeving werden er ook heel veel paarden richting Duitsland gestuurd. Dat was een zware tijd voor de club, maar na de oorlog is men weer opgekrabbeld”, zegt Van Rijswijk.

In 1970 volgde echter opnieuw een moeilijke tijd. De vereniging had nog maar vijf leden over, het verenigingsleven viel tijdelijk stil en het voortbestaan hing aan een zijden draadje. Vier jaar later bliezen een aantal oud-leden de club weer leven in, waardoor het verenigingsleven sindsdien weer op volle toeren draait. In de jaren ’80 en ’90 was de rijvereniging erg actief. De drukbezochte concoursen, die toentertijd georganiseerd werden op de uiterwaarden van Wijk en Aalburg, zijn hiervan het bewijs.

Ook vandaag de dag is Paardensportvereniging Land van Heusden en Altena nog altijd erg actief. “We zijn een vrij kleine vereniging met 39 leden, waarvan tien donateurs en drie ereleden. 26 mensen zijn dus actief lid. We zijn ook nooit veel groter geweest”, stelt Van Rijswijk, die daar meteen een kanttekening bijplaatst. “Maar dat maakt het wel gezellig. Bij een club met honderd leden is het lastiger om iedereen te leren kennen. Onze club is veel kleinschaliger en meer ons-kent-ons.” Volgens Van Rijswijk hoeft de vereniging dan ook niet per se veel groter te worden. “Als we maar kunnen blijven bestaan.”

De club uit Wijk en Aalburg heeft redelijk jonge – voornamelijk vrouwelijke – leden. Het jongste actieve lid is 9 jaar en de oudste 40 jaar. Er is slechts één mannelijk lid. “We missen de mannen eigenlijk wel, vooral als we de tent moeten opzetten”, zegt Van Rijswijk lachend. “Dat kun je beter niet met alleen maar vrouwen doen. Gelukkig is mijn vader ook erg actief binnen de vereniging.”

Het verenigingsleven

De leden van Paardensportvereniging Land van Heusden en Altena beschikken allemaal over een eigen paard en stallen deze elders. Op de gehuurde locatie in Wijk en Aalburg, aan de Veldstraat 34, is daar namelijk geen ruimte voor. Op deze locatie vinden wel alle activiteiten plaats, zo worden er op woensdagavond in clubverband dressuurlessen gegeven. Twee keer per jaar kunnen leden meedoen aan een officiële dressuurwedstrijd. Daarnaast organiseert men ieder jaar een oefenwedstrijd, voor zowel leden als niet-leden. Door de coronapandemie kwam het er de afgelopen twee jaar niet van, maar normaliter wordt er ook maandelijks een leuke activiteit georganiseerd door de paardensportvereniging. Denk hierbij aan een clinic of leuke activiteiten voor kinderen.

Jubileumfeest

Zaterdag 11 juni organiseert de vereniging een speciale feestdag ter ere van het jubileum. In de ochtend is er een club-ontbijt voor alle leden, inclusief aanhang en kinderen. Ook wordt er een kinderbingo gehouden. In de middag worden diverse clinics gegeven en is er een loterij met spectaculaire prijzen. Hierna is er een receptie voor alle (oud-)leden, betrokkenen en overige genodigden, gevolgd door een luxe BBQ. (Oud-)leden kunnen zich via de website www.lvhea.nl opgeven voor deze gezellige dag. Op vrijdag 27 mei houdt de club een leuke kindermiddag voor alle kinderen uit Altena. “Dit jaar is deze middag gratis én extra leuk vanwege ons jubileum”, zegt Van Rijswijk enthousiast. “Er zal deze dag van alles te doen zijn, zoals paard gerelateerde spelletjes, spelen op een springkussen, knutselen en friet eten.”

Opgericht: 1922

Initiatiefnemer: De heer W. Ruitinga

Eerste officiële wedstrijd: 1927

Bijzondere gebeurtenis: In 1933 was PSV Land van Heusden en Altena met twaalf paarden en ruiters aanwezig bij het jubileum van koningin Wilhelmina in Den Haag