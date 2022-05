Drukbezochte herdenkingsdienst en plechtigheid in Woudrichem

WOUDRICHEM • Woensdagavond werd in Woudrichem de Dodenherdenking gehouden bij het gedenkteken op het Raadhuisplein. Voorafgaand aan de plechtigheid was er een bijeenkomst in de Hervormde Kerk, waar dhr. F. Dansen een lezing gaf en verschillende liederen en een gedicht ter gehore werden gebracht.

Na de herdenkingsdienst trok men vanuit de kerk gezamenlijk richting het Raadhuisplein, waar verzameld werd bij het gedenkteken. Deze plechtigheid werd door veel mensen bijgewoond. Na het blazen van de Taptoe, werden er om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen om burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies, te herdenken.

De twee minuten stilte werden opgevolgd door het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Hierna werden de namen van de oorlogsslachtoffers voorgelezen door kinderen van de basisscholen en werden er bloemstukken gelegd. In De Werf was er na afloop van de herdenking de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.