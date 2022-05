Programma dodenherdenking in Woudrichem bekendgemaakt

WOUDRICHEM • Op woensdag 4 mei 2022 vindt in Woudrichem de Dodenherdenking plaats. Burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies, worden herdacht.

Om 18.45 uur is er een bijeenkomst in de Hervormde Kerk, Kerkstraat 35, in Woudrichem. Georganiseerd door de adoptieschool van het jaar, NBS Oudendijk en de Stichting Gedenkteken Oorlogsslachtoffers. Ook Scouting Loevestein is betrokken bij de organisatie en verleent haar medewerking. De lezing wordt verzorgd door dhr. F. Dansen.

De Herdenkingsbijeenkomst wordt ook digitaal uitgezonden via het YouTube-kanaal ‘Stichting gedenkteken Woudrichem’. Na de bijeenkomst in de kerk volgt de Stille Tocht naar het gedenkteken op het Raadhuisplein in Woudrichem. Om 20.00 uur zullen, na het blazen van de Taptoe, twee minuten stilte in acht genomen worden. Na het zingen van het Wilhelmus, lezen kinderen van de basisscholen de namen van de oorlogsslachtoffers uit hun kern en leggen bloemstukken. Aansluitend zullen door het bestuur van Altena, leden van het stichtingsbestuur, families en instanties bloemen gelegd worden.

Tot slot zal namens het bestuur van Altena gesproken worden. Na afloop is er in De Werf gelegenheid elkaar te ontmoeten.