Drukte bij vaarbewijs aanbieders nadat Nederland van het slot gaat

Na de versoepelingen zijn er aanzienlijk meer Nederlanders geweest die een vaarbewijs willen halen. Volgens het CBR zijn de reserveringen voor vaarbewijs examens in vijf jaar tijd bijna verdubbeld.



Zo zijn er in 2021 ruim 42.000 examens aangevraagd tegenover 26.000 in 2016. En ook dit jaar is er een enorme toename te zien. Zo liep de aanvraagtijd voor een vaarbewijs examen in een korte tijd op van 4 naar 8 weken.



Ook opleiders merken een toename “Het aantal vaarbewijsaanvragen knalt momenteel omhoog. Mensen willen weer iets gaan doen, en dat is duidelijk te zien aan het aantal aanmeldingen. Na de versoepelingen zien we dat er een enorme vraag ontstaan is” zegt Mike de Vaan van Nuvaarbewijs.nl



Tijdens de lockdowns heeft Nuvaarbewijs.nl veel cursisten kunnen helpen met de videocursus. “Tijdens de eerste lockdown zijn wij direct gestart met het opnemen van een videocursus, zo hebben wij onze klanten toch kunnen helpen met de voorbereiding op het CBR examen” zo vertelt de opleider.



Om een vaarbewijs te behalen dien je alleen een theorie examen af te leggen. Er zijn 2 vaarbewijzen in Nederland. Vaarbewijs 1 is voor op rivieren, kanalen en meren. Vaarbewijs 2 is voor mensen die op open water zoals het IJsselmeer, de Waddenzee of de Ooster- en Westerschelde willen varen.

Het examen voor vaarbewijs leg je af op één van de 22 CBR locaties in Nederland.

Praktijkexamen vaarbewijs

De Landelijke Eenheid van de politie pleit voor een praktijkexamen voor het vaarbewijs. Iedereen die een boot wil besturen van 8 meter of langer zou een vaarbewijs moeten halen. Nu geldt de vaarbewijsplicht alleen voor boten sneller dan 20 km per uur en/ of langer dan 15 meter.

Volgens de politie ontstaan er veel ongevallen door menselijk falen, waarvan voornamelijk onoplettendheid, onwetendheid en ondeskundigheid de oorzaken zijn.

Ook de binnenvaartschippers zien een praktijktoets als verplicht onderdeel wel zitten. “Je moet weten wat je doet, je kunt toch ook niet zonder praktijk je autorijbewijs halen?” klinkt het vanuit de branche.

Toch blijft een praktijkexamen een lastige kwestie. Er komt veel administratie bij kijken en er zijn veel recreatievaarders die al in het bezit zijn van een vaarbewijs. “De belangrijkste oorzaak van deze ongevallen heeft te maken met nadenken wat je doet. Meer mensen met nautische kennis levert altijd voordelen op. Met onze theoriecursussen geven wij ook praktische tips. En wij geven op dit moment al praktijklessen aan cursisten die hier naar vragen. Zo zijn cursisten voorbereid voor ze het water op gaan” stelt Mike de Vaan