Altena maakt zich klaar voor de doorkomst van de Roparun

ALTENA • De Roparun doorkomst op Tweede Pinksterdag wordt al groots aangekondigd in Andel en Sleeuwijk.

De Roparun is een non-stop sponsorloop van drie dagen lang en maar liefst 560 kilometer in estafettevorm. Hiermee wordt geld ingezameld om leven met kanker draaglijker te maken.





Alles voorbereiden

Atletiekvereniging Altena Road Runners is hard aan het werk om een geweldig ontvangst voor te bereiden in Sleeuwijk.

Maandag 20 mei tussen 07.30 en 11.30 uur verwachten zij 40 teams die sinds hun vertrek op zaterdag 18 mei al ruim 500 kilometer in de benen hebben zitten.

Ook lokale helden, Team75-De Buitenbeentjes uit Andel en Team280-Altena uit Almkerk, maken een ereronde op de atletiekbaan onderweg naar de finish in Rotterdam.

Baan versieren

In de voorbereiding op dit ontvangst wordt er druk gekleurd door de kinderen en samen met de oudere jeugd en volwassen worden er spandoeken gemaakt om de baan te versieren.

Van alle kanten worden mooie prijsjes aangeleverd voor de loterijen en verse producten (planten en aardbeien) voor de verkoop. Er worden volop hand- en spandiensten verleend door leden en niet-leden. “Ons verenigingshart gaat hier toch wel een beetje sneller van kloppen”, laat de organisatie weten.

Mooie herinnering achterlaten

“Laten we eerlijk zijn, de twee belangrijkste doelen zijn om veel publiek op de been te krijgen en om geld in te zamelen voor de Roparun”, vervolgen ze. “Maar daarbij doen we ook ons best om een mooie herinnering achter te laten voor de deelnemers en bezoekers van onze atletiekbaan.”

Kring vol kracht

Iedereen is van harte welkom om toe te kijken op de Nieuwe Roef 1 in Sleeuwijk, de toegang is gratis. En als gastlocatie gaat de organisatie graag flinke uitdaging aan.

“Rond de klok van 10 uur willen wij een kring vormen rondom de atletiekbaan. Dat is dus een kring van bijna een halve kilometer. We noemen dit de “Kring vol Kracht”, we geven kracht aan de deelnemers voor hun sportieve prestaties, kracht aan de bezoekers die dierbaren hebben verloren aan kanker en kracht aan de mensen die nu strijden tegen kanker. Een betekenisvolle kring, waarin we u hard nodig hebben.”