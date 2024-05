Basisschool Oudendijk bestaat 90 jaar: deze bijzondere gebeurtenissen gingen daaraan vooraf

46 minuten geleden

Nieuws 33 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUDENDIJK • Basisschool Oudendijk bestaat op 15 mei alweer 90 jaar. De basisschool kent een lange en bewogen geschiedenis. Ooit een openbaar dorpsschooltje, nu een school voor neutraal, bijzonder onderwijs met leerlingen uit heel Altena. Wat is gebleven is het intieme karakter.

Verwoest door brand

Op 11 juli 1878 schreef het college van burgemeester en wethouders een aanbesteding uit voor de bouw van een schoollokaal met daaraan vast een onderwijzerswoning. Dat is wat we nu kennen als het kleutergebouw van Basisschool Oudendijk. 34 jaar later, in 1912, is de school geheel uitgebrand door, vermoedelijk, een schoorsteenbrand.

De onderwijzerswoning waar het hoofd van de school woonde met zijn gezin bleef tijdens de brand intact. Na de brand verbleven de kinderen en het onderwijspersoneel tot de herbouw in leegstaande lokalen van een school in de vesting.

Neutraal Bijzondere School

In 1934 werd de school met 55 leerlingen opgeheven. Er ontstond een wens voor een Neutrale Bijzondere School. De vereniging zoals we die nu kennen werd op 15 mei 1934 opgericht, exact 90 jaar geleden.

Een neutraal bijzondere school betekent dat de school een eigen bestuur heeft met een raad van toezicht, en dat de ouders van leerlingen de leden van de vereniging zijn.

Van school naar hospitaal

De bouw van een nieuwe school liet alleen nog even op zich wachten. In de lege school werd door de Vrijwillige Landstorm (een leger bewapende burgers die het reguliere leger ondersteunen) een schietbaan aangelegd.

Drie jaar later kregen de gebroeders Struik toch de opdracht voor het bouwen van de school. De dames Stam uit Huissen, van Essen uit Doesburg en Hage uit Dordrecht werden aangesteld als onderwijzeres. Op 25 augustus 1939 was de opening. En tijdens de oorlogsjaren van 1940 tot 1945 werd de school ingericht als hospitaal.

Groot saamhorigheidsgevoel

Basisschool Oudendijk combineert naar eigen zeggen het beste van twee werelden. Het onderwijs is gericht op de individuele mogelijkheden van ieder kind. Elke leerling wordt gezien en gaat van school met een positief beeld van zijn talenten en mogelijkheden.

Tegelijkertijd geeft de kleine school een groot saamhorigheidsgevoel. Kinderen voelen dat zij als uniek individu deel zijn van een groter geheel. Goed onderwijs, gericht op het individuele kind, midden in de maatschappij, daar staat Basisschool Oudendijk voor.

Feestelijke week

De week van het 90-jarig bestaan van de vereniging is een hele feestelijke week. Groep 3 tot en met 8 zijn deze week gezamenlijk drie dagen op kamp.

De kleuters vieren donderdag hun eigen kleuterfeest op school, daar is nu lekker de ruimte voor. Het thema is dit jaar ‘Op een onbewoond eiland.’