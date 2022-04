Meiden van Gilde Vakcollege Techniek in de spotlights tijdens Girlsday 2022

REGIO • Op 8 april stond er een bijzonder uitje op de planning voor alle meiden uit klas 1 en 2 van het Gilde Vakcollege Techniek. Restauratiebouwbedrijf Koninklijke Woudenberg uit Ameide ontving de meiden om kennis te maken met het bedrijf, het vak en met een aantal medewerkers.

De dag begon op het hoofdkantoor van Koninklijke Woudenberg, waar directeur Aafke van der Werf samen met een aantal vrouwelijke medewerkers de meiden welkom heette. Na een kennismaking met het bedrijf was het tijd om naar de werf te gaan. Tijdens de rondleiding daar ontdekten de leerlingen verschillende aspecten van het bedrijf. Natuurlijk moest er ook het nodige zelf ervaren worden. Zo metselden de meiden een muurtje en bewerkten ze verschillende soorten natuursteen.

Op Gilde Vakcollege Techniek komen er gelukkig steeds meer meiden die iets hebben met techniek. Meiden die graag met hun handen werken, die tekenen en handenarbeid leuk vinden. Uit onderzoek blijkt echter dat vier van de vijf meisjes die kiezen voor een technische opleiding, uiteindelijk niet in een technisch bedrijf belanden. Dat is ontzettend jammer, want meisjes hebben allerlei kwaliteiten die ontzettend hard nodig zijn in technische beroepen. Daarom besteed het Gilde extra aandacht aan de 26 meisjes die er in totaal op de technische school zitten. In dat kader bezochten de leerlingen al eerder vervolgopleidingen en maakten ze kennis met diverse rolmodellen.