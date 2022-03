Kanjerschool de Wilgenhoek viert ‘Week van de Lentekriebels’

HANK • Vorige week, tijdens het prachtige lenteweer, was het de ‘Week van de Lentekriebels’ op Kanjerschool de Wilgenhoek in Hank. Dit is een nationale projectweek voor het onderwijs, waarin er een week lang extra aandacht wordt gegeven aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit.

Elke groep besteedt hier op een andere manier aandacht aan. ‘In de onderbouw is er gepraat over ‘houden van’. Want van wie houd je allemaal? Van papa, mama, oma, opa, maar misschien ook wel van je hond of cavia? Ook is er voorgelezen uit het boek ‘Beer is op vlinder’ en is er gepraat over vrienden zijn, knuffelen en troosten’, vertelt leerkracht Esther Biesheuvel.

‘In de middenbouw worden verschillen tussen jongens en meisjes besproken en gaat het over het eigen lichaam. En over hoe baby’s ontstaan. In de bovenbouw krijgen de kinderen seksuele voorlichting; seks, relaties en voortplanting komen hier aan bod. Maar ook het aangeven van je eigen grenzen.’

‘De kinderen vinden de lessen ontzettend leuk en natuurlijk wordt er soms best eens een beetje gegiecheld. Maar vooral vinden de kinderen het erg interessant en willen ze er graag over leren’, laat Biesheuvel weten. ‘De Week van de Lentekriebels is dan ook een groot succes en staat op Kanjerschool de Wilgenhoek jaarlijks op het lesprogramma.’