Roel Augusteijn aan de slag als informateur in gemeente Altena

ALTENA • CDA Altena werd de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen, die afgelopen week werden gehouden. Met alle lijstrekkers is afgesproken dat de grootste partij, het CDA in dit geval, de informateur levert.

Lijsttrekker Roland van Vugt heeft een informateur voorgesteld die de komende twee weken aan de slag gaat, om na te gaan hoe een nieuwe coalitie voor Altena kan worden vormgegeven. De informateur is Roel Augusteijn.

Augusteijn was gedeputeerde in de provincie Brabant van 2001 tot 2006. Vervolgens was hij waarnemend burgemeester in Hardinxveld-Giessendam, Maasdonk en Heusden. De komende twee weken gaat de heer Augusteijn in gesprek met alle, in de raad van Altena, gekozen partijen. Daarna zal hij een advies uitbrengen voor een te vormen coalitie.