Bomen van Hoop geplant in Genderen

GENDEREN • Samen met de dorpsraad Genderen plantten burgemeester Egbert Lichtenberg en wethouder Shah Sheikkariem dinsdagmiddag een ‘Boom van Hoop’ aan de Weteringshof in Genderen. In totaal zullen er zo’n 300 ‘Bomen van Hoop’, verdeeld over de verschillende kernen van Altena, geplant worden.

De bomen worden geplant ter nagedachtenis aan de dierbaren die men verloren heeft in coronatijd en zijn een initiatief van de gemeenteraad. Op 16 december 2020 opperde raadslid Anne-Wil Maris (Progressief Altena) tijdens een digitale vergadering het idee om naar aanleiding van de langdurige pandemie bomen te planten. Arno Bouman (CDA) en Otto van Breugel (CDA) vroegen het college in juni 2021 of het bereid was om ook in de dorpen van Altena gedenkplekken te realiseren, zoals op dat moment in diverse andere gemeenten gebeurde. Nu zijn de gedenkplekken in een aantal kernen al een feit.

Eerder werden er ‘Bomen van Hoop’ geplant in Sleeuwijk, Giessen/Rijswijk, Eethen en Andel. In overleg met bewoners, worden ook in de overige kernen ‘Bomen van Hoop’ geplant. In Altena zijn er tijdens de coronapandemie tot dusver 76 mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. In de maand januari zijn er geen coronapatiënten overleden in de gemeente.