Chagrijn om verbod vuurwerkverkoop: ‘Het wordt steeds meer illegaal vuurwerk’

ALTENA • Net als bij de vorige jaarwisseling, geldt dit jaar opnieuw een vuurwerkverbod. Tot half november leek het nog alsof een verbod achterwege zou blijven, maar uiteindelijk besloot het kabinet anders. Het verkopen, vervoeren, buitenshuis bezitten en afsteken van oudejaarsvuurwerk is verboden. Het kabinet wil zo de zorg en de hulpverlening ontlasten. Voor de vuurwerkhandelaren een forse domper, enkelen hadden hun voorraad van vorig jaar alweer aangevuld.

Gerrit Goemaat van G & G Vuurwerk uit Andel is nog steeds boos over het vuurwerkverbod. “Nu mag ik alleen categorie I verkopen, sterretjes en kleine potjes. Wie meer wil gaat illegaal vuurwerk kopen in België of Duitsland. Lang leve één Europa. Eerst was beloofd dat het wel mocht, dus dacht ik, laat ik maar veel extra bestellen en inkopen. Ik had zelfs al folders laten drukken, die liggen nu bij het oud papier.” Voor Goemaat is de verkoop van vuurwerk een groot deel van zijn jaaromzet. Net als velen hoort hij ook in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling de steeds zwaardere knallen, die ondanks het verbod op vuurwerk toch veelvuldig worden afgestoken. “Het wordt steeds meer illegaal vuurwerk. Dan vraag je je af, waar zijn we mee bezig. Ze moeten gewoon in juli al zeggen of je wel of geen vuurwerk mag afsteken.”

Arno Kolbach van Kolbach Tuincentrum werd eveneens niet blij van het vuurwerkverbod. “Ze gingen alles op alles zetten dat het wel mocht, maar ineens mocht het toch weer niet. Vorig jaar hadden we veel ingekocht en geleverd gekregen, wij hebben dus nog heel veel op voorraad en waren de verkoop al aan het voorbereiden. De extra aankopen heb ik nu stop gezet vanwege die grote voorraad plus nog het restant uit 2019 in de opslag.” Zakelijk is het een strop, al beslaat de verkoop slechts drie dagen per jaar in het tuincentrum. ‘’Het blijft moeilijk, al begrijp ik dat ze de zorg willen ontlasten.” Bij Kolbach tuincentrum kan wel vuurwerk uit categorie I besteld worden. Afhalen kan ook, niet zoals normaal in de winkel vanwege de lockdown, maar buiten op de parkeerplaats van het tuincentrum in Rijswijk.

Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 moesten landelijk bijna 1.300 slachtoffers van vuurwerk naar het ziekenhuis of een huisartsenpost. Dit aantal nam in 2020-2021 af naar een kleine 400 slachtoffers door het vuurwerkverbod. Met een vuurwerkverbod voor 2021-2022 wil de Rijksoverheid opnieuw extra druk op zorg en hulpverlening voorkomen. Daarom koos ze in november alsnog voor een vuurwerkverbod.

Ook bij Electro World in Veen wordt vuurwerk in de laatste drie dagen van het jaar verkocht. Maar net als de andere vuurwerkhandelaren vindt Dennis van Roosmalen het zakelijk gezien jammer dat het niet mag. Hij vindt vuurwerk afsteken een delicaat onderwerp. “Ik heb zelf ook een hond en die vindt vuurwerk echt niet leuk. Ook in de maatschappij heb je voor- en tegenstanders. Onze bunker zit nog vol met vuurwerk van vorig jaar, iedereen werd verrast dat er alsnog een verbod kwam. Voor ons zijn de verkoopdagen van vuurwerk altijd de mooiste dagen van het jaar. Iedereen die vuurwerk komt kopen gaat vrolijk naar buiten. Mensen verheugen zich op het afsteken. De één gaat lekker uit eten, een ander heeft plezier in vuurwerk.”

Arjan de Laat van Altena Vuurwerk aan de Vierlinghstraat te Werkendam laat weten ook niet blij te zijn met het vuurwerkverbod, maar had vooraf wel een vermoeden. “Zogenaamd omdat het in de zorg zo druk is, maar vuurwerkslachtoffers komen zelden of nooit op de IC terecht, zo blijkt uit de statistieken.” De Laat verkoopt sinds 2015 vuurwerk, in zijn pand van de voormalige Welkoop zaten bij de aankoop al vuurwerkbunkers. Voor de komende jaarwisseling had hij wel 24.000 folders laten drukken. Bewaren tot volgend jaar is geen optie, omdat prijzen dan weer anders kunnen zijn. Zelf had hij nog niets ingekocht. “Vuurwerk wordt steeds meer online besteld, je wacht dan zo lang mogelijk en laat de bestellingen pas na Kerst afleveren. Ook de restanten uit 2019 hebben we destijds teruggestuurd naar de leveranciers.”