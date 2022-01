Dennis van Roosmalen over ondernemen in coronatijd: ‘Deze tijd biedt ook kansen’

VEEN • Achter in de winkel aan een tafel naast de wasautomaten, vertelt Dennis van Roosmalen dat hij best tevreden is over de wijze waarop hij met zijn bedrijven aan COVID-19 weerstand biedt. Natuurlijk was ook hij niet blij toen zijn zaken Electro World, Reddy Keukens en Witgoedspecialist de deuren moesten sluiten. Maar alles opgeteld kwam er ook veel positiefs bovendrijven, dat zijn bedrijfsactiviteiten bepaald geen windeieren legde.

Zijn clientèle toont veel vernieuwingsdrift, zegt hij. “Er is veel aanloop van klanten die allemaal dingen in het huis vernieuwen. Ze kunnen allerlei dingen niet ondernemen, kunnen niet op vakantie bijvoorbeeld en daarom willen ze het thuis gezellig maken.”

Nieuwe tendens

Werden er in de eerdere coronaperiode vooral koelings- en vriesapparaten gekocht - omdat de klanten bang waren dat er door een lockdown geen eten meer in huis zou zijn - is er in het vervolg een andere tendens ontstaan. “Dat is de verkoop van opvallend mooie, nieuwe en duurzame dingen”, legt Van Roosmalen uit. “Bijvoorbeeld wasmachines die zelf zeep pakken, waardoor er duurzamer gewassen wordt. Opvallend is ook het vernieuwen van apparatuur die nog niet kapot is, zoals tv’s. De gedachte om een maat groter te kopen was er al een poos, maar omdat de huidige televisie het nog goed deed, was dat iets voor later. Het is echter nu naar voren gehaald. Die maat groter wordt meestal zelfs twee maten groter. De klanten kietelen zichzelf nu meer.”

Update

Van Roosmalen heeft het laatste anderhalf jaar ook veel opgestoken. “Een pluspunt”, vindt hij. “Corona biedt ook veel kansen om je bedrijf eens tegen het licht te houden. Wat doe je goed en wat doe je niet goed. Dat heeft ons op diverse vlakken aan het denken gezet. Ik ben er ook achter gekomen dat het helpen van klanten, het ontzorgen van klanten, gewoon nummer één is.”

De situatie leidde ertoe dat er qua organisatie ook een update plaats heeft gevonden. De vraag van de klanten om een product ook te installeren, is enorm gestegen. “Vroeger deden we die installatie niet zelf. Nu pakken we het echt wel op. We hebben ons pakket uitgebreid met bezorging en installatie. Installaties die we geheel zelf doen of uit besteden. Maar dat laatste dan wel onder onze supervisie. Dat zijn dus weer punten die we van deze tijd leren. Daarmee wordt de klant flink ontzorgd.” Van Roosmalen moest daarvoor wel investeren in personeel. Het bestand werd uitgebreid met vijf medewerkers.

Meegaan met de tijd

De service naar de klanten toe werd, deels door corona, ook nog verder opgeschroefd. Van Roosmalen: “We brachten daarmee onze slogan ‘We zorgen ervoor dat de klant, klant blijft’ nog meer in praktijk. Zo worden producten op verzoek thuisbezorgd en desnoods in de schuur gezet. Telefonisch hebben we ook heel veel mensen - die ziek waren of met een probleem zaten - toch kunnen helpen. Even Facetimen en het was zo opgelost. Normaal is dat niet te doen, maar we moeten met de klant ook even meegaan met de tijd. Het kan tegenwoordig ook allemaal op die manier wat gemakkelijker.” Van Roosmalen paste zijn winkel ook aan op de wensen van de klant. “De consument verandert steeds. Wij proberen daar op in te springen door dingen te verkopen die we eerder niet verkochten.”

Pakketdiensten

Ook breidde Van Roosmalen de dienstverlening uit door zijn winkel in Veen een belangrijk steunpunt te laten zijn van drie pakketdiensten (DHL, UPC en DPD). “Ik geloof dat wij het grootste DHL-punt zijn in de streek. Er wordt heel wat opgehaald maar ook teruggebracht. Je krijgt zo wel weer meer mensen in de winkel.”

Het is echt niet allemaal hosanna, deelt Van Roosmalen tot slot mee. “We zijn in het begin van het jaar natuurlijk wekenlang dicht geweest, maar in vergelijking met de horeca, cultuur en andere branches brengen wij er het goed van af. Ik vind het dus echt triest voor onze lokale ondernemers die wel veel last hebben van de maatregelen rondom corona.”