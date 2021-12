Gerrit den Hollander verzamelt oud geld voor het goede doel

WERKENDAM • De 82-jarige Gerrit den Hollander uit Werkendam zet zich al zijn leven lang in voor goede doelen. Zo is hij medeoprichter van Stichting Hulp Vervolgde Christenen en zamelde hij jarenlang plastic doppen en kleding in om geld op te halen voor stichtingen. Anno 2021 weigert Den Hollander nog altijd om stil te zitten en dus verzamelt en verkoopt hij oud geld, waarvan de opbrengst eveneens naar mensen in nood gaat.

“Ik kan wel binnen gaan zitten, maar daar heb je niks aan. Het is juist leuk om bezig te zijn, helemaal nu ik weer uit de voeten kan”, vertelt Den Hollander, die door problemen met de heup anderhalf jaar stil moest zitten. “Die tijd wil ik zo snel mogelijk vergeten.”

Den Hollander begon zijn carrière jaren geleden als fietsenmaker. In een pand aan de Kruisstraat in Werkendam mocht hij betaald hobbyen met fietsen. Ondanks het drukke bestaan als fietsenmaker, besloot de Werkendammer al op jonge leeftijd om zich in te zetten voor anderen.

Kleding inzamelen

“Ik heb mijn hele leven leuke dingen mogen doen”, vertelt Den Hollander over zijn werkzaamheden bij stichtingen en organisaties. “Het is mooi als je mensen kan helpen en ze daar blij mee maakt.” Zo’n dertig jaar geleden begon de Werkendammer met het inzamelen van kleding voor het goede doel. “Mensen kwamen kleding bij mij brengen, waarna ik het naar een man bracht die de kleding doorvoerde”, vertelt Den Hollander. Toen deze man in 2017 stopte met het inzamelen, besloot de oud-fietsenmaker wél verder te gaan. “Wanneer je iets voor het goede doel doet, gaat het allemaal automatisch. Vooral als je blije mensen ziet. Dat is echt een lust.”

De kledingstukken stroomden na verloop van tijd binnen bij Den Hollander, waardoor hij besloot zijn schuur in te richten als verzamelplaats. “Er zijn jaren bij geweest dat we meer dan 12.000 kilo aan kleding verzamelden. Het geld dat we hiermee ophaalden, is allemaal naar Stichting HVC gegaan.” Het sjouwen en verplaatsen van zakken kleding was zwaar werk. Op doktersadvies moest Den Hollander daarom stoppen met het verzamelen van kleding toen hij last kreeg van zijn heup.

Oud geld

Omdat de Werkendammer niet stil wilde zitten, besloot hij verder te kijken. “Vroeger had ik al een passie voor munten. Zo had ik een verzamelalbum met alle verschillende euromunten uit Europa. Volgens mijn broer, die ook gek is op het verzamelen van munten, zou er onder de mensen een hoop oud geld zijn dat niet meer gebruikt wordt.” Omdat er handelaren zijn die willen betalen voor oud geld, besloot Den Hollander om oude munten en papiergeld te gaan verzamelen. Zo ontving hij al oude valuta uit zeven verschillende landen, waaronder Singapore, Tsjechië, Frankrijk en Portugal. Maar ook euromunten en guldens behoren tot de verzameling.

Stichting

Het geld dat Den Hollander verdient met de verkoop van oude munten en papiergeld gaat rechtstreeks naar Stichting HVC. “Zij zijn onder andere actief in vluchtelingenkampen, waar ze kleding, eten en drinken uitdelen”, legt de Werkendammer uit. “De stichting probeert mensen te voorzien in hun eerste levensbehoeften. Want als je ziet hoe het die mensen vergaat, is dat verschrikkelijk. De stichting maakt mensen ook bekend met de Bijbel.”

Contact

Wanneer mensen nog oud geld in huis hebben liggen, kan dit bij Den Hollander gedeponeerd worden voor het goede doel. “Het gaat om oud geld in de breedste zin van het woord”, legt hij uit. “Nederlands geld en buitenlands geld, het is allemaal welkom. Al hebben mensen maar één muntje of één briefje papiergeld, stop het in een envelop en stuur het op. Of doe het in de brievenbus op Kruisstraat 32a. Ik ben ook bereid het op te komen halen”, stelt Den Hollander, die bereikbaar is via gerritdenhollander@gmail.com en op telefoonnummer 0183-501318.