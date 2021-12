Waterschapsbelasting Rivierenland stijgt tussen 2,2 en 4,3 procent

ALTENA • Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 26 november de begroting voor het komende jaar vastgesteld.

In de begroting staat wat het waterschap in 2022 gaat doen, wat zij voor de uitvoering van haar taken gaat uitgeven en welke inkomsten er zijn. Gezinnen met een eigen woning van 250.000 euro betalen volgend jaar 396 euro aan waterschapsbelasting. Voor gezinnen in een huurwoning ligt de waterschapsbelasting lager. Zij betalen volgend jaar 296 euro.

Met de opbrengst van de waterschapsbelasting voert het waterschap een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, voldoende schoon grond- en oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater. Afhankelijk van het type huishouden nemen de waterschapslasten in 2022 tussen de 2,2 procent en de 4,3 procent toe ten opzichte van 2021.

De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt om te beschermen tegen overstromingen, te zorgen zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en door de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst. Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk.