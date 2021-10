ChristenUnie organiseert avond over nieuwe woonvormen

GIESSEN • ChristenUnie Altena organiseert woensdag 27 oktober een avond over nieuwe woonvormen en zelfbouw in Altena.

De avond zal plaatsvinden van 20:00 uur tot 21:30 uur in De Hartenbrigade in aan de Parallelweg 35 in Giessen. Deze avond is niet alleen voor leden van de partij, maar voor alle inwoners van Altena.

Wethouder Tanis zal toelichting geven over de recent vastgestelde woonvisie en over de woningopgave in Altena. Daarnaast zal statenlid Hermen Vreugdenhil (CU/SGP Brabant) het hebben over nieuwe woonvormen en zelfbouw in Brabant. Als laatste zal raadslid Anne Duizer een toelichting geven hoe burgers zelf de regie kunnen nemen om woningen te bouwen.