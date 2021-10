Stratenmaker op zee bij opening Kinderboekenweek op Sigmondschool

WERKENDAM • De Kinderboekenweek op de Sigmondschool in Werkendam is geopend.

Het thema is ‘Worden wat je wil’, dus lieten de leerkrachten zien wat ze graag zouden willen zijn.



De kinderen keken wel raar op, toen ze hun leerkrachten ineens in een rubberbootje zagen aankomen. Wat zou dat zijn?

Voor juf Karin was het duidelijk: zij wilde worden wat ze wil, dus ‘stratenmaker op zee’. Toen bleek ook nog eens dat juf Olga een deftige dame wilde zijn en meester André wilde acteur worden en kroop als Erik Engerd onder een wilde pruik.



Toneelstuk

Na het introlied hebben de leerkrachten een toepasselijk toneelstuk uitgebeeld: De band van de biebbus was lek. Er stonden heel veel personen met goede raad klaar, maar uiteindelijk was de conclusie dat je zo’n band lapt met kennis uit boeken.

De Kinderboekenweek 2021 is dus feestelijk geopend en deze week zal er in alle klassen nog meer aandacht aan lezen en leesplezier besteed worden.