Team Almkerk haalt 12.500 euro op tijdens aangepaste Roparun

ALMKERK • Team Almkerk is een van de 175 teams die dit weekend in Landgraaf gefinisht zijn tijdens een aangepaste editie van de Roparun.

Ondanks dat door de gevolgen van het coronavirus een aantal wervingsacties niet door kon gaan, heeft het team 12.500 euro binnen gehaald.

Vanwege corona was het een aangepaste vorm met start en finish in Landgraaf. Het geld is bestemd voor organisaties en projecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen. Jaarlijks ontvangen tientallen projecten grote of kleinere bijdragen, waarmee zij het leven van mensen met kanker verlichten.

Tijdens deze aangepaste Roparun liepen 175 teams een ronde van ruim driehonderd kilometer met start en finish op het Megalandterrein in Landgraaf.

Traditioneel vindt de Roparun plaats in het Pinksterweekend, met de startplaatsen Parijs en Bremen en de finish in Rotterdam.

Zwaar

Team Almkerk startte zaterdag om 10:20 uur en finishte zondag om 15:35 uur. Weer een geweldige prestatie van het team.

Ondanks het feit dat de route korter was dan andere jaren maakten de regen, harde wind, pittige heuvels en weinig slaap het tot een zware tocht. Team Almkerk bestaat uit twintig teamleden: lopers, fietsers, chauffeurs, navigatoren en verzorgers.

Voor de lopers van Team Almkerk was dit de tiende keer dat ze aan de start stonden van dit fantastische evenement.

12.500 euro

Door corona konden activiteiten zoals de bingo, de popquiz en de hardloopronde dit jaar niet doorgaan. Desondanks haalde het team een bedrag van 12.500 euro binnen.

Een prachtig bedrag waar Team Almkerk alle sponsors en iedereen die een donatie heeft gedaan voor wil bedanken.

Binnenkort starten de voorbereidingen voor Roparun 2022 en hoopt het team weer leuke activiteiten te gaan organiseren.

http://www.teamalmkerk.nl/