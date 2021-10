Nieuwe elektrische CV-ketel voor Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem

GORINCHEM • Op het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem wordt de generatie technici van de toekomst opgeleid. Om te zorgen dat deze leerlingen optimaal voorbereid zijn op wat ze staat te wachten in hun werkveld, werkt de school nauw samen met het bedrijfsleven. Uit handen van Bart Alblas, directeur van Masterwatt, ontving het Gilde afgelopen donderdag een nieuwe, volledig elektrische CV-ketel. De leerlingen installatietechniek zijn daarmee de eersten in de regio die zo kunnen oefenen met deze nieuwe verwarmingstechniek.

Elektrisch verwarmen heeft de toekomst, legt Bart Alblas uit. Hij is directeur van verwarmingsbedrijf Masterwatt uit Barendrecht en schenker van de nieuwe elektrische hoogrendementsketel. Zeker sinds de overheid heeft besloten dat in 2050 alle huishoudens ‘van het gas’ moeten zijn, wordt er alom overgeschakeld op elektrische verwarmingsapparatuur, zoals cv-ketels, boilers en radiatoren. Met zijn bedrijf levert Alblas alles wat nodig is voor de installatie van die apparatuur, vooral aan installateurs. Naast materiaal, is dat ook kennis en advies.

Dat geeft Masterwatt ook onbetaald: “We helpen bijvoorbeeld servicemonteurs, met uitlegfilmpjes op onze website.” Alblas vindt het ook belangrijk om die kennis te delen met de volgende generatie. “De grootste taak van onze branche, is om personeel warm te maken voor het vak. We hebben daarin een gedeelde verantwoordelijkheid met het onderwijs.”

Vandaar was het een logische stap naar een samenwerking met het Gilde Vakcollege Techniek, verreweg de grootste aanbieder van technisch onderwijs in de regio. Het Gilde biedt verschillende beroepsopleidingen installatietechniek aan, waarin de leerlingen zich onder meer kunnen specialiseren in het installeren van verwarmingen. In de BBL-opleiding, het zogenaamde ‘werken-leren’-traject van het mbo, heeft het Gilde achtendertig leerlingen die op dit moment al werken als installatiemonteur.

Die leerlingen zaten te wachten op een kans om met deze nieuwe techniek aan de slag te kunnen gaan, vertelt docent Wouter Kooij. “Zowel van de leerlingen als van de bedrijven waar we mee samen werken, kregen we de vraag om dit extra aan te leren.” Het Gilde had daar al wel materialen voor, zoals theorie en digitale opdrachten, maar praktisch konden de leerlingen tot nu alleen oefenen met losse elektrische onderdelen, zoals een zonneboiler. Met de nieuwe CV-ketel, die naast een cv-aansluiting ook een aansluiting voor tapwater heeft, staat er nu een volledige elektrische verwarmingsinstallatie in het praktijklokaal.

Docent Wouter Kooij en teamleider Leo Dane zijn bijzonder tevreden met de nieuwe apparatuur, die ze voor de foto glimlachend in ontvangst nemen. “We kunnen onze leerlingen nu echt de basis aanleren van dit soort installaties. Als Gilde zijn we zeer blij dat we met deze nieuwe technieken mogen werken.” Ook Bart Alblas is tevreden, hij hoopt dat de installatie veel leerlingen zal enthousiasmeren voor het werk in zijn vakterrein.