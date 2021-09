Groot houten speelgoed bij Hip Spelverhuur uit Gorinchem: ‘Samen spelen is leuk’

GORINCHEM • Kees en Esther Versteeg uit Gorinchem zijn onlangs begonnen met Hip Spelverhuur.

Levensgroot Jenga, een houten doolhof om met meerdere personen vast te houden en te laten balanceren, en een muur met stenen die eruit moeten worden gehaald zonder dat het paard eraf valt: een greep uit de spellen van de Gorinchemse Kees en Esther Versteeg. “Onze hele garage staat vol!”

Het ruikt naar verf en hout in de garage van Kees en Esther. De 25 spellen die ze verhuren zijn groot, kleurrijk en grotendeels zelfgemaakt. “De spellen zijn heel uiteenlopend en geschikt voor jong en oud”, vertelt Kees. ,,En we zijn er nog meer bij aan het maken. Plinko XXL bijvoorbeeld. Bij dit spel moet je een balletje over een parcours loodsen.”

Esther is bezig met het monteren van de kiepschijf: “Deze hebben we zelf gemaakt. Je moet blokjes van jouw eigen kleur op de schijf zetten en zorgen dat hij niet omkiept, want dan heb je verloren…” Een opvallend spel in de schuur is Vier op een Rij XXL. ,,Deze hebben we niet zelf gemaakt”, vertelt Esther. “Maar het is leuk om zo’n bekend spel als zeer grote variant te spelen. Dat geeft een hele andere ervaring.”

Onderwijzers

Kees als Esther werken allebei in het basisonderwijs. Esther: “Tijdens festiviteiten op school was het altijd zoeken naar leuke en geschikte spellen. Kees en ik houden allebei van houtbewerken en knutselen en besloten zelf spellen te bedenken en maken.” Esther zocht op Pinterest naar ideeën en haalde inspiratie uit kleine bestaande spellen. De hele zomervakantie zijn de Gorinchemmers bezig geweest met knutselen. “Dat is echt mijn ding”, vertelt Esther. “Verven, hout kopen en materiaal zoeken.”

Nu kan iedereen de spellen huren. Kees: “Spellen spelen is niet alleen leuk voor scholen, maar ook voor teamuitjes, familiedagen, kinderclubs van kerken, seniorenactiviteiten en kinderfeestjes.”

Leuk en gezond

Het motto van Kees en Esther is ‘Samen spelen is leuk en gezond’. Het is leuk dat je echt contact maakt tijdens het spelen van de spellen, vindt Esther: “Tegenwoordig speelt iedereen computergames of zit op zijn telefoon, maar het is juist heel gezellig om samen te spelen. Je leert elkaar er beter door kennen en er ontstaan goede gesprekken als je samen spellen doet.”

De spellen zijn los te huur, maar er zijn ook speciale pakketten voor verschillende leeftijdsgroepen. Zo is er voor ieder wat wils. Kijk voor meer informatie op www.hip-spelverhuur.nl.