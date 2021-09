‘Mooie en gezellige thema-avond’ van Werkendamse SGP-jongeren

WERKENDAM • SGP-jongeren Werkendam heeft vrijdag samen met zo’n 50 jongeren een informele thema-avond gehad.

De avond werd gestart met een gezellige barbecue. In het tweede deel van de avond kwamen twee sprekers aan het woord.

Allereerst vertelde militair Bart Meijboom over zijn werk bij defensie en vervolgens gaf Tweede Kamerlid van de SGP Chris Stoffer politieke duiding bij het thema defensie.

Stellingen

Vervolgens werd er stilgestaan bij een aantal stellingen, waarbij de jongeren gevraagd werden om hun eigen mening te vormen over dit onderwerp.

De jongeren waren erg enthousiast over de invulling van de avond. “Het was een interessante avond met goeie sprekers over een actueel onderwerp”, bleek uit de reacties.

SGP-jongeren Werkendam kijkt terug op een mooie en gezellige thema-avond.