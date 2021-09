Buitenbeentjes doen weer mee aan Roparun

ANDEL • Roparunteam De Buitenbeentjes van Curio Prinsentuin Andel gaat op 2 en 3 oktober voor de zestiende keer deelnemen aan de Roparun.

De jaarlijkse hardloopestafette van Parijs of Hamburg naar Rotterdam, die normaal met Pinksteren gehouden wordt, vindt nu in verkorte vorm plaats in Limburg en Brabant.

Met acties zamelt het team geld in voor de Roparun.

Deze stichting financiert verschillende projecten voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Doneren kan met de vriendenactie.

Overmaken

Maak een bedrag vanaf 10 euro over naar De Buitenbeentjes, rekeningnummer NL75 INGB 0004 7278 08.

Dat kan onder vermelding van ‘vrienden worden’ en de naam die op Facebook en de website vermeld mag worden.

Zie ook Roparunteam De Buitenbeentjes op Facebook en onderstaande website.

www.debuitenbeentjes.nl