Fietstocht Muziekvereniging Excelsior Genderen

GENDEREN • Muziekvereniging Excelsior Genderen organiseert op zaterdag 4 september een fietstocht voor jong en oud.

Er zijn 2 verschillende routes uitgezet, zodat het voor iedereen goed te fietsen is. Voor de ervaren fietser is er een route van ruim 40 kilometer. Voor een speciale fotopuzzeltocht is een route van ongeveer 20 kilometer bedacht.



Starten kan tussen 9.30 uur en 11.00 uur. Beide routes starten bij ’t Dorpshuis Genderen en eindigen daar ook.



Inschrijfgeld

Volwassenen: €5,- p.p.

Kinderen tussen de 3 en 12 jaar: €2.50 p.p. (incl. goodiebag).

De gehele opbrengst gaat naar muziekvereniging Excelsior.

Aanmelden via: www.muziekverenigingexcelsior.nl.