Albert Heijn Van Vuuren in Werkendam verdeelt 10.000 euro

WERKENDAM • Albert Heijn Van Vuuren verdeelt 10.000 euro over clubs, verenigingen en instellingen in Werkendam. De supermarkt roept hen op zich aan te melden. Dat kan tot 3 augustus.

Onder de noemer ‘Alle Beetjes Helpen’ krijgen klanten van supermarkt Albert Heijn in Werkendam dit najaar bij besteding van 10 euro aan boodschappen een munt, die ze vervolgens in een speciale display kunnen doneren aan een Werkendamse vereniging naar keuze.

Overigens is de actie niet alleen bedoeld voor verenigingen, legt supermarktmanager Jean-Pierre van der Aa uit.

Moeizame periode achter de rug

“Eigenaar John van Vuuren verdeelt in totaal 10.000 euro en dat doet hij het liefst over zoveel mogelijk verenigingen, clubs, stichtingen en instellingen. Die hebben allemaal een moeizame periode achter de rug vanwege de coronapandemie en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.”

Inmiddels hebben zich al bijna twintig gegadigden gemeld. Van de jeugd van voetbalvereniging Kozakken Boys tot het Biesbosch Museum en van de plaatselijke EHBO-afdeling tot het Inlooppunt in d’Altenaer. Tot 3 augustus kunnen ook anderen zich nog aanmelden via e-mailadres jean-pierre.aa@ah.nl.

Vanaf week 39, de laatste week van september, tot en met de laatste week van oktober kunnen klanten van de supermarkt dan hun munten doneren.

Cheque

Aan het eind van de rit krijgt iedereen de donatie met een mooie cheque uitgereikt. En iedere week wordt de tussenstand bekend gemaakt, vertelt Jean-Pierre.

“Ik hoop dat veel Werkendamse verenigingen en stichtingen zich aanmelden, want die zijn natuurlijk allemaal hartstikke belangrijk voor het dorp. Het is leuk om hen van een mooi bedrag te voorzien. Alle beetjes helpen.”