Woudrichemmer Bart Verkade geïnstalleerd als Statenlid

WOUDRICHEM • Met het aantreden van het nieuwe provinciebestuur in Brabant, is Bart Verkade uit Woudrichem Statenlid geworden voor GroenLinks.

Verkade, die bij de verkiezingen in 2019 zesde stond op de kieslijst, volgt Hagar Roijackers op. Zij is namens GroenLinks benoemd tot Gedeputeerde, in een coalitie met verder VVD, CDA, PvdA en D66.

Verkade was eerder voorzitter van de Progressief Altena en raadslid in de voormalige gemeente Woudrichem. Op het provinciehuis krijgt hij de portefeuilles Mobiliteit, Financiën en Cultuur & Erfgoed. Daarnaast is hij coördinator Brede Welvaart en lid van de werkgroep Gedeelde Mobiliteit.