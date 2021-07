Strengere bezoekregeling bij Beatrixziekenhuis in Gorinchem

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft de bezoekregels aangepast. Dit gebeurt uit voorzorg, omdat in het hele land het aantal besmettingen met het coronavirus toeneemt.

Vanaf nu geldt dat er iedere dag twee bezoekmomenten zijn, waarbij patiënten in het ziekenhuis tijdens deze bezoekmomenten één volwassen bezoeker en één kind tot 18 jaar mogen ontvangen.

Uitgangspunt blijft: bezoek is belangrijk voor patiënten en bezoekers zijn dus welkom.

Naast deze aangescherpte bezoekregeling blijven verschillende maatregelen gelden om het Beatrixziekenhuis voor iedereen veilig te houden. Zo is het ziekenhuis er op ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren, vragen we iedereen goede handhygiëne toe te passen en worden aan alle bezoekers en patiënten bij de ingang vragen gesteld over de gezondheid.