Publiek in Almkerk geniet van optreden Nooit Gedacht

ALMKERK • De fanfare en de slagwerkgroep van Nooit Gedacht uit Almkerk konden zich donderdag voor het eerst sinds lange tijd weer eens uitleven met een prachtig concert voor een talrijk publiek.

Dit optreden in de muziektent in Almkerk werd ook door het publiek met veel enthousiasme ontvangen. Ook voor hen was het lang geleden dat ze een optreden bij de muziektent konden bijwonen.

Het smaakte naar meer en iedereen hoopt dat dit soort concerten in de toekomst weer mogelijk zijn.