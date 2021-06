Benefietfestival Altenafest: Kickstart voor de horeca in Altena

GENDEREN • Hoe kan de horeca, die zo gepijnigd werd door de coronapandemie, enigszins een helpende hand worden toegestoken? Robbert van der Park en Christine Treffers-Buijs denken het te kunnen invullen met het organiseren van een heus benefietfestival: Altenafest.

“Een kickstart voor de horeca in Altena”, noemt het tweetal het. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 september vindt het feest plaats op het terrein van Park Veldzicht in Genderen.

Van der Park, uitbater van Proeflokaal Den Dijk in Wijk en Aalburg, en zijn gastvrouw Christine Treffers, die op haar beurt veel ervaring heeft met het mede-organiseren van oranjefeesten in Genderen, staken de koppen bij elkaar om iets te doen voor de horecaondernemers in Altena. Al snel kwam het idee om een festival op touw te zetten.

Opbrengst naar ondernemers

“De netto-opbrengst gaat dan via een bepaalde verdeelsleutel naar de horecaondernemingen die zich hebben aangemeld”, legt Van der Park uit.

De horecaondernemers die meedoen moeten als tegenprestatie wel een personeelslid of familielid leveren die tijdens het twee dagen durende festival meehelpt. Tot op heden hebben zich al elf horecaondernemers gemeld die meehelpen en in aanmerking komen voor een gedeelte van de netto-opbrengst.

Hollandse avond

Het festival met louter livemuziek wordt uitgesmeerd over twee dagen. “Op vrijdag vanaf 20:00 uur houden we een Hollandse avond”, vertelt Christine Treffers. “We hebben ‘local heroes’ als artiesten benaderd om mee te doen.”

Zodoende is het voor en door Altena-gehalte heel groot. Onder meer Broer van Berkel, Willem de Jong en Johnny Gold zullen op de vrijdagavond de swing erin proberen te houden. Behalve deze lokale helden, zullen ook artiesten van buiten de streek op het podium verschijnen. Django Wagner is er eentje van. “En we zijn nog in onderhandeling met andere artiesten”, vertelt Van der Park.

Op zaterdag zal Park Veldzicht om 15:00 uur al de poorten openen. Dat wordt ook weer een dag met livemuziek en daarnaast zullen foodtrucks ook niet ontbreken.

Ouders met kinderen

“In de middag zullen jonge ouders met kinderen tot 12 jaar aan hun trekken komen.” Ook op de tweede dag zullen local heroes een belangrijke inbreng hebben. Onder meer The Nino’s en Dosko zullen te zien en te horen zijn. Ook voor deze dag zijn er nog onderhandelingen gaande met artiesten. Zodra alles over de artiesten bekend is, zal het definitieve programma op de website worden vermeld.

Sponsors en vrijwilligers

Van der Park en Treffers hebben er veel zin in.

“Park Veldzicht leent zich goed voor Altenafest. Het park ligt heel vrij en we hebben met alle buren overlegd. Tegenover het park richten we een parkeergelegenheid in. De normen en de waarden zullen we hoog in het vaandel houden. Diverse sponsors hebben al hun medewerking gegeven maar er kunnen er altijd nog meer bij, want zonder hen redden we het niet. En we zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen.”

De initiatiefnemers hopen er beide dagen een groot feest van te maken. “Onder het genot van een drankje en lekker eten luisteren naar livemuziek. We zien het als een soort bevrijdingsfeest na de pandemie”, zegt Robbert van der Park. “Het moet een feest worden van plezier en ontspanning. Het weerzien van oude bekenden. Ik denk dat het ook het enige muziekfestijn deze zomer is in de streek. We hopen op beide dagen telkens 2500 bezoekers te mogen begroeten.”

Er zijn diverse soorten tickets te bestellen. Een one day-ticket, een passe-partout, maar ook een VIP-ticket.

altenafest.nl