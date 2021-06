Koninklijke onderscheiding voor Ben van Eeden uit Woudrichem

WOUDRICHEM • Woudrichemmer Ben van Eeden heeft zaterdag uit handen van burgemeester Egbert Lichtenberg een koninklijke onderscheiding gekregen.

Van Eeden wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor voetbalvereniging Woudrichem.

Hij is sinds 1977, toen hij in Woudrichem kwam wonen, betrokken bij de vereniging. Eerst als speler en al snel ook als vrijwilliger. Hij heeft enkele jaren in het bestuur gezeten, ook als voorzitter.

Van Eeden heeft zich met name ingezet voor het park, voor de gebouwen en de velden.

Wapenfeiten

Een greep uit zijn wapenfeiten:

• Nieuw onderhoudsgebouw, dat hij onlangs ook heeft gerenoveerd.

• Bespeelbaar trainingsveld, ook voor pupillenwedstrijden.

• Renovatie derde veld met verlichting.

• Realisatie hoofdveld.

• Voortrekker onderhoudsploeg (schilderwerk/speeltuintje/buitenmeubilair).

• Aantrekken sponsoren.

• Schakel met de gemeente.

Uiteraard heeft hij dit alles niet alleen gedaan, maar met hulp van velen. Ben van Eeden was wel de organisator en promotor en degene die het mogelijk maakte.

Mede door zijn kennis en kunde hoe je zaken ook zelf op kunt pakken, heeft hij de club veel geld bespaard.