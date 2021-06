Andelse kweker wil op eigen terrein huisvesting voor arbeidsmigranten bouwen

ANDEL • Butterfly Orchids wil op eigen terrein een eigen degelijke huisvesting voor arbeidsmigranten bouwen.

Het is bekend dat orchideeënkwekerij Butterfly Orchids in Andel behoefte heeft om fors uit te breiden in de teelt van orchideeën. Het bedrijf aan de Middenweg is voornemens in de komende jaren de jaarlijkse productie van ruim twee en een half miljoen orchideeën te vergroten naar acht miljoen stuks.

Dat gebeurt niet alleen meer in de huidige gebouwen en kassen, maar ook in de nieuwe gebouwen en kassen, ter grootte van ruim zes hectare aan de Middenweg een eindje verderop richting Veen. Na een eerste fase van 6 hectare zal er nog een fase van 6 hectare gebouwd worden. Directeur-eigenaar Gerben van Giessen hoopt eind dit jaar te kunnen starten met de eerste fase van de uitbreiding.

Forse personeelsuitbreiding

Uitbreiding van die bedrijfsactiviteiten betekent uiteindelijk voor de Andelse kwekerij ook dat er een forse personeelsuitbreiding tijdens de piekmomenten plaats gaat vinden.

Een piekmoment houdt een cyclus in van zeventien weken per jaar in. In die periode worden de orchideeën opgepot en klaargemaakt voor de afnemers. “We zitten nu op 50 fte’s en dat getal gaat dan in de piekmomenten naar 250 tot 280”, vertelt Van Giessen. Het productiewerk wordt hoofdzakelijk door arbeidsmigranten verricht. Daarvoor wil Butterfly Orchids op eigen terrein een eigen degelijke huisvesting bouwen.

Op de tekeningen van architecten- en adviesbureau Midden Nederland zien de huisvestingsplannen er fraai uit. De onderkomens hebben een mooie uitstraling en zijn boven de nieuwe werkruimten gesitueerd.

Regie

Met die eigen huisvesting wil Van Giessen zelf de regie over zijn arbeidsmigranten in handen houden. Door ze goed onderdak te bieden, waar ook goed beheer op zit, hoopt hij dat er sprake is van een gedeeltelijk terugkerende factor van telkens dezelfde arbeidsmigranten.

“We willen de mensen daarvoor een goed onderkomen aanbieden. Het moet er menselijk uitzien. Een onderkomen waar je zelf zou willen wonen”, doet Van Giessen uit de doeken. Het bedrijf wil goed faciliteren en het personeel buiten de werkuren ook een aangenaam verblijf aanbieden, door onder meer ook een fitnessruimte aan te brengen.

Huizen komen vrij

In het creëren van een eigen huisvesting voorziet Van Giessen ook positieve kanten voor het dorp Andel zelf. “Andel wordt daarmee ontlast of ontzorgd of hoe je het ook noemt. Daar wonen nu ook veel arbeidsmigranten die bij ons werken. Die kunnen dan allemaal naar de huisvesting op onze terreinen. Zodoende komen er ook huizen in het dorp vrij.” Inmiddels zingen in Andel diverse geruchten rond over de huisvesting van arbeidsmigranten, weet ook Van Giessen.

Naar aanleiding daarvan heeft VVD Altena al schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld. VVD Altena wekt tevens de indruk dat er sprake is van een soort overval-situatie. Van Giessen is daar enigszins verbaasd over.

“We zijn hiermee al meer dan zes jaar bezig. Dan hebben ze hun huiswerk toch niet goed gedaan, denk ik. Het is ook al diverse malen in de raad geweest.”

500 arbeidsmigranten

Ook wordt er gesproken over huisvesting voor 500 arbeidsmigranten. “Dat gerucht slaat nergens op. Dat getal hebben we ook nog nooit in de mond genomen”, weerlegt Van Giessen. Met de directe buren is Van Giessen, met de tekeningen van het architectenbureau in de hand, al in gesprek geweest. Uit die hoek heeft hij geen negatieve reacties ontvangen.

Wethouder Shah Sheikkariem reageert terughoudend op de plannen op het terrein van Butterfly Orchids.

Goede omgevingsdialoog

“Ik wil heel nauwkeurig kijken naar wat er kan op deze locatie. Ik wil dit zorgvuldig onderzoeken. Daarnaast hecht het college en ook de gemeenteraad veel waarde aan een goede omgevingsdialoog. Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan, dus we gaan de weg bewandelen en kijken waar we uiteindelijk uitkomen.”